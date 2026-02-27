Se conoce el árbitro para el clásico Marathón vs Olimpia de la Jornada 9: El central que enviaron al Motagua-Olancho

La Jornada 9 de la<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b> promete emociones intensas, y la Comisión de Árbitros ya ha dado a conocer los jueces centrales que pitarán los encuentros. Este fin de semana, los silbatos estarán puestos a prueba en duelos claves, comenzando con el esperado Clásico entre <b>Marathón y Olimpia.</b><b>Said Martínez</b> será el encargado de dirigir el partido que abre la jornada: <b>Marathón </b>vs. <b>Olimpia</b>, programado para este sábado a las 3:00 p.m. en el Estadio Yankel Rosenthal. Este duelo siempre genera mucho trabajo y polémica, y Martínez, con su experiencia, buscará mantener el orden en un encuentro que podría definir posiciones en la tabla.En otro partido del sábado, el siempre controversial <b>Armando Castro</b> tomará el centro del campo en el <b>Juticalpa vs. Victoria</b>, a las 7:00 p.m. Castro, conocido por sus decisiones polémicas en jornadas pasadas, llega con la misión de controlar un compromiso que podría ser físico y disputado en La Ceiba.