Se conoce el árbitro para el clásico Marathón vs Olimpia de la Jornada 9: El central que enviaron al Motagua-Olancho

La Jornada 9 de la Liga Nacional de Honduras promete emociones intensas, y la Comisión de Árbitros ya ha dado a conocer los jueces centrales que pitarán los encuentros. Este fin de semana, los silbatos estarán puestos a prueba en duelos claves, comenzando con el esperado Clásico entre Marathón y Olimpia.

Said Martínez será el encargado de dirigir el partido que abre la jornada: Marathón vs. Olimpia, programado para este sábado a las 3:00 p.m. en el Estadio Yankel Rosenthal. Este duelo siempre genera mucho trabajo y polémica, y Martínez, con su experiencia, buscará mantener el orden en un encuentro que podría definir posiciones en la tabla.

En otro partido del sábado, el siempre controversial Armando Castro tomará el centro del campo en el Juticalpa vs. Victoria, a las 7:00 p.m. Castro, conocido por sus decisiones polémicas en jornadas pasadas, llega con la misión de controlar un compromiso que podría ser físico y disputado en La Ceiba.