Se conoce el árbitro para el clásico Marathón vs Olimpia de la Jornada 9: El central que enviaron al Motagua-Olancho

Conocé los árbitros que impartirán justicia en los duelos de la novena jornada de la primera división hondureña.

2026-02-27

La Jornada 9 de la Liga Nacional de Honduras promete emociones intensas, y la Comisión de Árbitros ya ha dado a conocer los jueces centrales que pitarán los encuentros. Este fin de semana, los silbatos estarán puestos a prueba en duelos claves, comenzando con el esperado Clásico entre Marathón y Olimpia.

Said Martínez será el encargado de dirigir el partido que abre la jornada: Marathón vs. Olimpia, programado para este sábado a las 3:00 p.m. en el Estadio Yankel Rosenthal. Este duelo siempre genera mucho trabajo y polémica, y Martínez, con su experiencia, buscará mantener el orden en un encuentro que podría definir posiciones en la tabla.

En otro partido del sábado, el siempre controversial Armando Castro tomará el centro del campo en el Juticalpa vs. Victoria, a las 7:00 p.m. Castro, conocido por sus decisiones polémicas en jornadas pasadas, llega con la misión de controlar un compromiso que podría ser físico y disputado en La Ceiba.

El domingo arranca con Daniel Matamoros al mando del Motagua vs. Olancho FC. Este árbitro, de firme criterio, dirigirá un choque donde los azules buscarán sumar de a tres en casa y tercer triunfo al hilo, mientras los olanchanos intentan dar la sorpresa.

Más tarde, en el Estadio Morazán, Platense recibirá a Real España con Darwin Cedillo como árbitro central. El ceibeño, con su visión conocida, pitará este partido que significa mucho para ambos clubes y que siempre trae goles y jugadas peligrosas, prometiendo un espectáculo.

La jornada se cerrará en La Paz con Génesis FC vs. UPNFM, bajo la dirección de David Cruz. Este cierre podría ser decisivo para los equipos en la lucha por los playoffs, y Cruz, con su poca experiencia, intentará hacer un buen trabajo en este cotejo del día lunes.

