Aldo Fajardo con gol in extremis le da el triunfo al Juticalpa FC sobre Victoria por la Liga Nacional

¡Agónico triunfo! El <b>Juticalpa FC </b>y el <b>Victoria</b> abrieron este sábado 28 de febrero con la jornada 9 del torneo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Clausura 2026</a></b>. Los canecheros no se rindieron y encontraron el tanto del triunfo en el agregado del partido.Las cosas en el Estadio Juan Ramón Brevé comenzaron mejor para el cuadro dirigido por <b>Hernán 'La Tota' Medina</b>. <b>Rolando Blackburn</b> dio el primer aviso apenas en el génesis del partido; el atacante recibió sobre los linderos y de primera remató, pero en el fondo <b>César Cálix</b>, novato portero, evitó el tanto tempranero.<b>Juticalpa FC</b> empezó a crecer en el partido y antes de cumplirse los 10 minutos, dio el primer aviso. <b>Josué Villafranca</b> tuvo una de las más claras: quedó en el mano a mano con Perelló, se perfiló y culminó de la peor forma su acción, mandando desviado la pelota.