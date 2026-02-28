Liga Hondubet

Aldo Fajardo con gol in extremis le da el triunfo al Juticalpa FC sobre Victoria por la Liga Nacional

Los cancheros encontraron la vía del gol en el tiempo añadido en el juego contra los lecheros del Victoria por la Jornada 9 del Clausura 2026.

¡Agónico triunfo! El Juticalpa FC y el Victoria abrieron este sábado 28 de febrero con la jornada 9 del torneo Clausura 2026. Los canecheros no se rindieron y encontraron el tanto del triunfo en el agregado del partido.

Las cosas en el Estadio Juan Ramón Brevé comenzaron mejor para el cuadro dirigido por Hernán 'La Tota' Medina. Rolando Blackburn dio el primer aviso apenas en el génesis del partido; el atacante recibió sobre los linderos y de primera remató, pero en el fondo César Cálix, novato portero, evitó el tanto tempranero.

Juticalpa FC empezó a crecer en el partido y antes de cumplirse los 10 minutos, dio el primer aviso. Josué Villafranca tuvo una de las más claras: quedó en el mano a mano con Perelló, se perfiló y culminó de la peor forma su acción, mandando desviado la pelota.

¡Juticalpa venció al Victoria con gol de último momento y da tremendo salto en la tabla de posiciones de la Liga Nacional!

Villafranca tuvo revancha y en el 24', abrió la lata en el partido, pero para su mala fortuna, el tanto no contó, por un claro fuera de juego previo. Las cosas en la primera parte se equilibraron y ambos equipos se fueron al descanso empatando sin goles.

Para el complemento, las cosas mejoraron. En un panorama, donde el empate de visita le convenía más a los visitantes, los olanchanos no se quedaron de brazos cruzados y arrancó con el ataque de Diego Ledesma tratando de hacer daño a la meta Perelló.

Las cosas no se le estaban dando, pese a su ofensiva. El Victoria intentaba responder en el 64', cuando Juan Carlos García sacó un remate cruzado, pero César Cálix, se interpuso y mantuvo el cero en su arco.

El elenco ceibeño se llevó el susto sobre el final. Centro al corazón del área y Luis Hurtado no conectó de la mejor manera, por lo que la esférica escapó en la final. Una acción que pudo significar mucho, para un Victoria que aún sigue tratando de salir de la zona baja.

Las cosas para la Jaiba Brava se desmoronaron pasados los 90 minutos. Tras un centro de Casildo, Fabricio Silva sacó un testarazo que impactó en el travesaño, producto de ese rebote, Aldo Fajardo encontró la esférica y no perdono bajo los tres palos para darle un agónico triunfo al Juticalpa FC, uno que no conseguía desde la primera fecha ante el Choloma.

Con este resultado, los canecheros salen de la zona baja y escalan a la sexta plaza con 9 unidades. Por su parte, el Victoria se queda con 10 puntos en el cuarto lugar; la Jaiba Brava se distancia por 7 puntos con el CD Choloma - equipo que no juega en esta jornada - en su pelea por el no descenso.

