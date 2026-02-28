Aldo Fajardo con gol in extremis le da el triunfo al Juticalpa FC sobre Victoria por la Liga Nacional

¡Agónico triunfo! El Juticalpa FC y el Victoria abrieron este sábado 28 de febrero con la jornada 9 del torneo Clausura 2026. Los canecheros no se rindieron y encontraron el tanto del triunfo en el agregado del partido. Las cosas en el Estadio Juan Ramón Brevé comenzaron mejor para el cuadro dirigido por Hernán 'La Tota' Medina. Rolando Blackburn dio el primer aviso apenas en el génesis del partido; el atacante recibió sobre los linderos y de primera remató, pero en el fondo César Cálix, novato portero, evitó el tanto tempranero. Juticalpa FC empezó a crecer en el partido y antes de cumplirse los 10 minutos, dio el primer aviso. Josué Villafranca tuvo una de las más claras: quedó en el mano a mano con Perelló, se perfiló y culminó de la peor forma su acción, mandando desviado la pelota.

Villafranca tuvo revancha y en el 24', abrió la lata en el partido, pero para su mala fortuna, el tanto no contó, por un claro fuera de juego previo. Las cosas en la primera parte se equilibraron y ambos equipos se fueron al descanso empatando sin goles. Para el complemento, las cosas mejoraron. En un panorama, donde el empate de visita le convenía más a los visitantes, los olanchanos no se quedaron de brazos cruzados y arrancó con el ataque de Diego Ledesma tratando de hacer daño a la meta Perelló. Las cosas no se le estaban dando, pese a su ofensiva. El Victoria intentaba responder en el 64', cuando Juan Carlos García sacó un remate cruzado, pero César Cálix, se interpuso y mantuvo el cero en su arco. El elenco ceibeño se llevó el susto sobre el final. Centro al corazón del área y Luis Hurtado no conectó de la mejor manera, por lo que la esférica escapó en la final. Una acción que pudo significar mucho, para un Victoria que aún sigue tratando de salir de la zona baja.