Edwin Rodríguez cuenta su dolor, la alegría del título, el duelo con el América y el reto pendiente por cumplir

Tras la alegría y la euforia de la conquista del título, el futbolista habló con DIARIO DIEZ y con aprovechó para confesar su duro momentos con la lesiones, el reto de que viene y la alegría de un nuevo título en su carrera.

El pequeño talentoso de los leones logró llegar a la gran final y su aporte fue clave para que el león pudiera coronarse con el título 40.

Edwin Rodríguez disputó una final más con el Olimpia y alcanzó una nueva corona con la camisa de los leones, luego de una dura etapa fuera de los terrenos de juego por lesión.

"Mucha felicidad, mucha alegría por conseguir un objetivo más que era un objetivo que nos propusimos desde el inicio del torneo. El otro era la Copa Centroamericana, no se logró, pero el haber logrado este creo que también es importante para la institución".

Se sufrió mucho este semestre en el plano personal, porque tuviste lesiones del equipo, lo que citas que no se logró la Copa Centroamericana, la goleada ante Génesis, hubo un momento duro, ¿no?

Sí, para el equipo creo que no es normal en Olimpia perder, cuando perdes de esa manera pues es complicado, porque es Olimpia, un equipo grande. Y con los otros sí, con la Copa Centroamericana en una tanda de penales muy dolorosa, donde también nos hicieron falta, bueno en el equipo hicieron falta jugadores claves, como el hecho de Jorge, en mi caso, Jamir que se lesiona, Arboleda por acumulación, entonces todo eso acumuló y pues resultó en la eliminación, obviamente dolorosa.

Y claro con lo de la lesión, pues era algo que ya venía arrastrando desde, bueno lo arrastré desde mitad de este torneo, pero algo que sinceramente se pudo evitar desde anteriormente, desde el año de la lesión de 2024. Pero nada, muy contento ya dejando atrás todo, iniciando este año con pie derecho, quedando campeón y que este año sea un año de bendición y que sea lo mejor para mi persona, como tanto en lo colectivo como en el equipo.

A propósito de esa lesión, hubo un momento en que dijiste en la mente, quizás me debí operar antes, ¿lo pensaste?

Es que no dependía de mí, o sea, a mi no me gusta cuando la gente o incluso los mismos medios, compañeros tuyos salen a hablar y a decir que fue culpa mía el que yo no me quise operar. La verdad que no dependía totalmente de mi, yo me debo a la institución, entonces creo que pasó mucha factura, pero creo que al final se tomó la mejor decisión con la directiva, con los doctores, el hecho de operarme y creo que ya ahora me siento muy bien después de lo que pasó y con la recuperación pues todo salió bien y gracias a Dios por quedar campeón otra vez.

¿Cuál fue el momento más duro, Edwin? ¿La eliminación contra la Alajuelense? ¿Hay otro momento más duro? ¿Cuál fue el más duro de este semestre?.

Creo que el volver a recaer fue uno, pero hubo varios, el hecho de quedar fuera con Olimpia de la centroamericana y con la selección, lo del mundial creo que fue bastante también, no golpeó fuerte, no solo a mi sino a todos mis compañeros, porque era algo que anhelábamos, pero es fútbol y al final tenés que aceptar cuando las cosas no se te dan, pero vamos a intentarlo otra vez.

¿Qué tanto golpeó el hecho de que no haya clasificado la selección al mundial?

Mucho, mucho, la verdad que fue un golpe para el fútbol hondureño, para mi un fracaso, pero lo vamos a intentar otra vez. Creo que en mi caso, siento por mi edad, me quedan dos eliminatorias, dos procesos más, espero estar en los dos y puedo clasificar en el siguiente, pero es de intentarlo, de intentarlo. Nosotros admiramos mucho a jugadores como Pavón, Rambo, Danny, donde ellos también tuvieron toda su juventud y lucharon por estar, no lo estuvieron en su juventud, pero al final de su carrera vinieron a disfrutar un mundial, entonces no estoy diciendo que nosotros al final vamos a disfrutarlo, pero sí vamos a luchar para estar por lo menos en el siguiente proceso.

Para cerrar, alcanzan al Saprissa con 40 títulos locales y son los dos equipos con más títulos en Centroamérica.¿Qué significa eso para ustedes, especialmente para esta generación?

La verdad que nosotros nos concentramos en nosotros y sabemos que está esa rivalidad, pero creo que aquí en Honduras Olimpia es el más grande y también en Centroamérica lo he demostrado, que no se te han dado los resultados en estos últimos años está bien, pero Olimpia creo que es un equipo de respeto tanto a nivel nacional e internacional y en Honduras es una exigencia grande siempre sacar los resultados, porque imagínate si Olimpia hubiera esta noche fracasado no obteniendo un resultado, sería algo catastrófico para Olimpia, en el hecho de que la gente te exige primero un título que era la Copa Centroamericana, que era el más principal te podríamos decir, no se logró, pero si no lograbas este era algo que iba a ser...

A nosotros no nos aburre ganar, nosotros siempre queremos ganar y igual la gente de Olimpia creo que te dicen al principio que el torneo local no importa, pero el estadio como estuvo ahora, entonces es algo que solo en Olimpia pasa, que ganas este título y ya para el siguiente torneo te exigen el otro.

A pesar de que vos sos joven tenés ya muchos títulos, pero que cuando miras el futuro que te hace falta conseguir con este equipo o en tu carrera?

Bueno con el equipo creo que dar un paso en la Concachampions, sabemos lo difícil que es, porque competimos con tiburones, prácticamente con tiburones a nivel de Conca Cup, ya son los equipos mexicanos o los estadounidenses, pero creo que se puede soñar, se puede lograr con trabajo, con mucho esfuerzo, estando unidos como equipo, con la afición también, se puede lograr y creo que sería algo bonito poder lograr con Olimpia un título de Concachampions de acá.

Como estás palpitando ya de esa parte, porque hoy están celebrando, pero dentro de pocos días ya tienen que enfrentar a la América.

Si, pero es paso a paso, lo tomamos con tranquilidad, ahora pues a descansar entre comillas, pero siempre a mantenernos activos y esperar el inicio del torneo, a ver cómo hacen el calendario y ahí pues llegar de la mejor forma para poder competir esos dos partidos contra la América.

El equipo más grande de México, que representa eso?

Si, es un equipo bastante difícil, uno de los grandes ahí en México también, pero vamos a luchar, tenemos que intentar sacar una ventaja aquí y allá también hacer un juego inteligente.

Estuvieron cerca, ganaron en el Azteca y estuvieron cerca, no hace mucho.

Si, hace unos cuantos años estuvimos a un paso, creo que entre los futbolísticos no se vio mucha diferencia, pero hoy en día las cosas son diferentes, nosotros llegamos de una forma, ellos también van a llegar con mucha más exigencia porque este año se fueron sin títulos, entonces creo que ellos van a querer también ganar este torneo, entonces nosotros vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que prepararnos muy bien para poder competir y pues esperemos avanzar de ronda.

¿Un equipo de Honduras que puede lograr la hombrada en Olimpia?

Si, claro, ya lo hemos demostrado, ya lo hemos demostrado en eso del 2021, creo que si no me equivoco estuvimos a un paso de una final de CONCACHAMPIONS y por qué no lograrlo con este equipo que tenemos.