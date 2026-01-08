Oficial: ¡Desde Brasil! Motagua anuncia su tercer refuerzo para el torneo Clausura 2026

Romario da Silva, de 35 años, llega procedente del Xelajú de Guatemala, club en el que tuvo una destacada participación y llamó la atención del cuerpo técnico motagüense. Su rendimiento en el fútbol chapín fue clave para que la directiva apostara por su fichaje, confiando en que su recorrido y calidad aporten variantes ofensivas al equipo capitalino.

Tal como adelantó DIEZ en exclusiva , el Fútbol Club Motagua hizo oficial la incorporación de un nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026, fortaleciendo su plantel con experiencia internacional. A través de un comunicado, el conjunto azul anunció la llegada del futbolista brasileño Romario Luiz da Silva, quien se suma como extremo izquierdo para afrontar los próximos retos a nivel nacional e internacional.

El atacante brasileño cuenta con una trayectoria amplia en distintos clubes del continente y Europa. Además de su paso por Xelajú, militó en el Aurora de Guatemala y tuvo experiencia en el Red Bull Juniors Salzburg de Austria, entre otras instituciones, lo que respalda su perfil como un jugador curtido en diferentes contextos competitivos.

La llegada de Romario da Silva responde a una petición expresa del entrenador Javier López, quien ya conoce al futbolista por su paso en el fútbol guatemalteco. El técnico considera que su conocimiento del medio y su capacidad por la banda izquierda encajan en la idea de juego que busca implementar con Motagua para la nueva temporada.

Con este fichaje, Motagua reafirma su intención de ser protagonista en la temporada 2026 y confirma su tercer fichaje oficial tras anunciar a los hondureños Pablo Cacho y José Alejandro Reyes.