¿Alajuelense quiere a Jorge Álvarez? Respuesta directa desde el interior del club sobre el jugador del Olimpia

La Liga Deportiva Alajuelense no se queda de brazos cruzados luego de alcanzar sus dos grande objetivos y además de competir a lo grande en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/sorteo-champions-cup-concacaf-bombos-rivales-olimpia-real-espana-HL28547660" target="_blank">Concacaf Champions League</a></b>.Uno de los refuerzos que tienen en la órbita es el mediocampista hondureño Jorge Álvarez, quien tiene contrato con Olimpia. Se ha mencionado alrededor<b> de 500,000 dólares por su ficha.</b>Wardy Alfaro, asistente técnico del Alajuelense, fue consultado ante el interés y dejó claro su conocimiento del jugador, lanzando una frase que aumenta los rumores futbolísticos.<b>"Es el contención capitán del Olimpia, bicampeón ¿cierto? </b>Es un jugador interesante para cualquier equipo", fue la frase directa que expresó el exguardameta a los medios de comunicación.Se resalta que los Manudos están clasificados de forma directa a los octavos de final de la Concacaf Champions League 2026 por su título en Copa Centroamericana 2025 y esperan por el vencedor del cruce entre<b> Real España y Los Ángeles FC.</b>