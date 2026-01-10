¿Alajuelense quiere a Jorge Álvarez? Respuesta directa desde el interior del club sobre el jugador del Olimpia

Jorge Álvarez estuvo lesionado en la recta final del campeonato de la Liga Nacional en Honduras y volvió a los juegos decisivos, terminó siendo titular en la gran final contra Marathón alzando la copa 40.

Pasan los días y más crece el nombre de Jorge Álvarez como fichaje de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica vigente tricampeón de la Copa Centroamericana y del campeonato local.

La Liga Deportiva Alajuelense no se queda de brazos cruzados luego de alcanzar sus dos grande objetivos y además de competir a lo grande en la Concacaf Champions League.

Uno de los refuerzos que tienen en la órbita es el mediocampista hondureño Jorge Álvarez, quien tiene contrato con Olimpia. Se ha mencionado alrededor de 500,000 dólares por su ficha.

Wardy Alfaro, asistente técnico del Alajuelense, fue consultado ante el interés y dejó claro su conocimiento del jugador, lanzando una frase que aumenta los rumores futbolísticos.

"Es el contención capitán del Olimpia, bicampeón ¿cierto? Es un jugador interesante para cualquier equipo", fue la frase directa que expresó el exguardameta a los medios de comunicación.

Se resalta que los Manudos están clasificados de forma directa a los octavos de final de la Concacaf Champions League 2026 por su título en Copa Centroamericana 2025 y esperan por el vencedor del cruce entre Real España y Los Ángeles FC.