Goleador del Victoria reservas quiere el título, pero tiene un sueño: "La mentalidad de todo niño es jugar en un grande"

Sobre su participación en el primer equipo y la experiencia que le aporta al plantel, se refirió, "Cuando bajo a jugar con reservas trato de aprovecharlo al máximo. Tomo cada partido como aprendizaje, para seguir sumando minutos, que es la mentalidad que tengo en primera división".David Morales fue directo tras ser consultado por sus aspiraciones en el campeonato, "Mi sueño es levantar la copa con mi equipo. Yo creo que las finales no se merecen, se ganan, y sabemos que en casa vamos a hacer un buen partido para quedar campeones."El joven mediocampista fue sincero ante sus proyectos a futuro, en el no escondió su ilusión de representar la camiseta de uno de los cuatro equipos grandes del país, "La mentalidad de todo niño y todo joven que juega al fútbol es llegar a un equipo grande, destacar y poder salir al extranjero".<i><b><a href="https://www.diez.hn/fotogalerias/fichajes-barrida-campeon-olimpia-motagua-fichara-viejo-conocido-marathon-BF28874371">TAMBIÉN LEER: MERCADO DE FICHAJES EN HONDURAS</a></b></i>