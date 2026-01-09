Goleador del Victoria reservas quiere el título, pero tiene un sueño: "La mentalidad de todo niño es jugar en un grande"

Liga Nacional

El joven mediocampista David Morales sueña con darle el primer título de reservas al Victoria con sus 19 años de edad.

Real España y Victoria empataron en el juego de ida de la gran final de reservas 1-1 en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, el conjunto ceibeño abrió el marcador con la anotación de su capitán, David Morales por la vía penal, mientras que a minutos para que finalizara el encuentro, Milton Moya puso el empate para que los aurinegros no se fueran en desventaja.

David Morales luego su gol en la final de reservas, llegó a su 17ma anotación y pese a que su posición no es ser delantero, el joven mediocampista se coloca como el líder de goleo del campeonato juvenil de la Liga Nacional de Honduras.

El joven de 19 años es uno de los jugadores con más fogueo del plantel de reservas, ya que, el jugador debutó con el primer equipo a sus 18 años en el torneo Apertura 24/25 de la mano de Salomon Nazar ante Juticalpa, en ese mismo torneo se estrenó como goleador luego de anotarle a la Real Sociedad. En el presente torneo de la máxima competición del fútbol hondureño tuvo minutos en tres encuentros, ante Juticalpa, Genesis PN y Choloma.

El goleador de reservas platicó con DIARIO DIEZ sobre el estar disputando una final, "En lo personal me siento muy satisfecho con el grupo. Es la primera final que Victoria juega en Reservas y creo que estamos haciendo bien las cosas. Nos sentimos preparados para cerrar bien en casa, con nuestra gente.", arrancó diciendo Morales.

Sobre su participación en el primer equipo y la experiencia que le aporta al plantel, se refirió, "Cuando bajo a jugar con reservas trato de aprovecharlo al máximo. Tomo cada partido como aprendizaje, para seguir sumando minutos, que es la mentalidad que tengo en primera división".

David Morales fue directo tras ser consultado por sus aspiraciones en el campeonato, "Mi sueño es levantar la copa con mi equipo. Yo creo que las finales no se merecen, se ganan, y sabemos que en casa vamos a hacer un buen partido para quedar campeones."

El joven mediocampista fue sincero ante sus proyectos a futuro, en el no escondió su ilusión de representar la camiseta de uno de los cuatro equipos grandes del país, "La mentalidad de todo niño y todo joven que juega al fútbol es llegar a un equipo grande, destacar y poder salir al extranjero".

Sobre si prefiere entre los equipos de San Pedro Sula o Tegucigalpa, David con alegría e ilusión respondió, "Honestamente, me gustaría uno de la capital, pero eso lo decide Dios".

El Victoria se medirá este sábado 10 de enero al Real España en la final de vuelta del torneo de reservas de la liga nacional, el encuentro se disputará en el estadio Ceibeño Municipal a las 3:00 PM, en el que la jaiba buscará su primer título en este campeonato, mientras que la máquina romper la sequía de muchos años sin poder levantar dicho trofeo.




