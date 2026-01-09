Final del torneo de reservas de Honduras: Victoria busca su primer título y Real España romper con la sequía

Este sábado el estadio Ceibeño vibrará con la definición del Torneo de Reservas del Apertura 2025. <b>Victoria</b>, como local, enfrentará a<b> Real España </b>a las 3:00 p.m. en el partido de vuelta de la gran final. Tras un empate 1-1 en la ida, todo se definirá en 90 minutos intensos que prometen emociones.El encuentro de ida, disputado en San Pedro Sula, dejó un resultado equilibrado que mantiene viva la ilusión de ambos equipos. <b>David Morales </b>de penal abrió el marcador para <b>Victoria</b>, pero<b> Milton Moya</b> respondió para <b>Real España</b> sobre el final, igualando las acciones y consolidándose como el artillero del torneo con 16 tantos.