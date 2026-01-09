Final del torneo de reservas de Honduras: Victoria busca su primer título y Real España romper con la sequía

El encuentro de ida, disputado en San Pedro Sula, dejó un resultado equilibrado que mantiene viva la ilusión de ambos equipos. David Morales de penal abrió el marcador para Victoria , pero Milton Moya respondió para Real España sobre el final, igualando las acciones y consolidándose como el artillero del torneo con 16 tantos.

Este sábado el estadio Ceibeño vibrará con la definición del Torneo de Reservas del Apertura 2025. Victoria , como local, enfrentará a Real España a las 3:00 p.m. en el partido de vuelta de la gran final. Tras un empate 1-1 en la ida, todo se definirá en 90 minutos intensos que prometen emociones.

La Máquina llega con hambre de gloria. Buscará su cuarta corona en esta categoría, un hito que rompería una sequía de siete años sin títulos en reservas. La escuadra sampedrana confía en su experiencia para imponerse en territorio ceibeño y alzar el trofeo.

Por su parte, Victoria aspira a hacer historia como campeón inédito en esta competencia. Los ceibeños nunca han conquistado el Torneo de Reservas del Apertura, y esta final representa una oportunidad única para grabar su nombre en los anales del fútbol hondureño sub-23.

Elvin López, director técnico de los lecheros, ha preparado a su equipo para explotar la localía. "Estamos listos para darlo todo ante nuestra gente", declaró López en la previa, apelando a la solidez defensica y al olfato goleador de Morales como pilares de su estrategia.

VER MÁS: Marathón se olvida del centenario y suma su primer refuerzo para el Clausura 2026

Mauro Reyes comanda al Real España, un estratega experimentado que conoce bien las finales y que busca llevar al aurinegro a ganar la cuarta corona de la institución en esta rama.

Victoria ha puesto a 100 lempiras el valor de la entrada al Ceibeño dejando ingresar a los niños menores de 10 años gratis a todas las localidades para que lleguen a apoyar al blanquiazul.