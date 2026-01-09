¿Se va del Platense? Erick Puerto confirma ofertas, revela sus nuevos objetivos y quiere volver a la Selección de Honduras

Erick Puerto se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado hondureño tras su destacada actuación en el torneo anterior, donde peleó el liderato de goleo y despertó el interés de varios clubes. El delantero reconoció que han existido ofertas y acercamientos, incluso desde el extranjero, pero aseguró que ha manejado el tema con calma, enfocado en su crecimiento profesional y en tomar la mejor decisión para su carrera deportiva. De cara al nuevo campeonato, Puerto dejó claros sus objetivos: superar su registro goleador, seguir ayudando al Platense y aspirar a una oportunidad en la Selección Nacional. Sobre su futuro, explicó que confió plenamente el manejo de las negociaciones al presidente Christian Andrés, a quien le encargó evaluar las propuestas y buscar la opción que represente mayor beneficio para su desarrollo, sin perder de vista el compromiso que mantiene con el club porteño.

LA ENTREVISTA

Estamos con Yío Puerto, uno de los goleadores del campeonato anterior. Yío, ¿cómo fue esa primera experiencia en Primera División? Muy bonito, muy contento de lo que pude haber logrado con el equipo. Ahora lo que toca es pensar en este nuevo torneo y seguir haciendo las cosas bien. Terminaste con 17 goles, rozando ahí con Messiniti y Rodrigo Oliveira. ¿Cuál es tu objetivo para este segundo campeonato? Pues tratando de superar eso y mejorando para poder ayudar al equipo y superar esa fase también. Yío, supongo que hay equipos que por ahí te estuvieron llamando y, ante todo este interés, decidiste quedarte en Platense Sí, creo que todo eso lo he mantenido en la comunicación con el presidente. Le he dejado ese trabajo a él para no estarme disociando del equipo. Lo estamos tomando de la mejor manera y vamos a buscar la mejor opción.