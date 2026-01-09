¿Se va del Platense? Erick Puerto confirma ofertas, revela sus nuevos objetivos y quiere volver a la Selección de Honduras

<b>Estamos con Yío Puerto, uno de los goleadores del campeonato anterior. Yío, ¿cómo fue esa primera experiencia en Primera División?</b>Muy bonito, muy contento de lo que pude haber logrado con el equipo. Ahora lo que toca es pensar en este nuevo torneo y seguir haciendo las cosas bien.<b>Terminaste con 17 goles, rozando ahí con Messiniti y Rodrigo Oliveira. ¿Cuál es tu objetivo para este segundo campeonato?</b><b>P</b>ues tratando de superar eso y mejorando para poder ayudar al equipo y superar esa fase también.<b>Yío, supongo que hay equipos que por ahí te estuvieron llamando y, ante todo este interés, decidiste quedarte en Platense</b>Sí, creo que todo eso lo he mantenido en la comunicación con el presidente. Le he dejado ese trabajo a él para no estarme disociando del equipo. Lo estamos tomando de la mejor manera y vamos a buscar la mejor opción.