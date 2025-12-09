Sorteo de la Champions de la Concacaf 2026: hora y rivales de los hondureños Olimpia y Real España

El sorteo de la <b>Champions de la Concacaf 2026</b> define este martes 9 de diciembre los cruces de la Primera Ronda para los clubes centroamericanos, con especial atención a los hondureños <b>Olimpia </b>y <b>Real España</b>. El evento arranca a las 6:00 pm hora de Honduras, transmitido por ESPN y el canal de YouTube de Concacaf desde Miami.Cabe resaltar que esta edición reúne a 27 equipos en formato de eliminación directa, donde los representantes catrachos buscan revivir las buenas presentaciones, donde el gran ausente es el <b>Motagua</b>, que quedó eliminado a manos de <b>Cartaginés</b>.<b>Olimpia </b>y <b>Real España</b>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/triangular-de-liga-nacional-en-navidad-y-ano-nuevo-estos-son-los-clubes-jugarian-si-festivos-NM28537921" target="_blank">únicos hondureños clasificados vía Copa Centroamericana</a></b>, integran el Bombo 2 junto a otros 10 clubes de menor ranking: San Diego FC, Forge FC, Atlético Ottawa, CS Cartaginés, CSD Xelajú M.C., Sporting San Miguelito, Defence Force FC, Vancouver FC y O&amp;M FC.