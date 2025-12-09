El futuro de Jorge Álvarez toma fuerza en Costa Rica: el equipo grande que tiene en órbita al volante de Olimpia

El volante Jorge Álvarez continúa consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del Olimpia, gracias a su notable rendimiento en las últimas temporadas. Su influencia en el mediocampo ha sido clave para los recientes éxitos del club tanto en competiciones nacionales como internacionales, convirtiéndolo en una de las figuras más estables y confiables del plantel albo. Este desempeño lo ha posicionado repetidamente como un serio candidato a convertirse en legionario. Sin embargo, a pesar del interés constante alrededor de su nombre, hasta el momento no han llegado ofertas concretas que permitan al mediocampista dar el salto al extranjero. La posibilidad de una salida siempre ha estado presente, pero nunca se ha materializado.

No obstante, este panorama podría cambiar en el próximo torneo. En las últimas horas ha tomado fuerza un rumor que vincula al jugador con la primera división de Costa Rica. Distintas fuentes cercanas al fútbol tico indican que su nombre vuelve a sonar con fuerza en el mercado de fichajes, generando expectativa tanto en la afición del Herediano como en la del Olimpia. De acuerdo con la información revelada por el periodista costarricense Yashin Quesada, el Herediano habría reactivado su interés en Álvarez con la intención de sumarlo como refuerzo para el siguiente campeonato. El club florense vería en el mediocampista hondureño el perfil ideal para fortalecer su zona de creación y darle un salto de calidad al equipo.