El futuro de Jorge Álvarez toma fuerza en Costa Rica: el equipo grande que tiene en órbita al volante de Olimpia

No obstante, este panorama podría cambiar en el próximo torneo. En las últimas horas ha tomado fuerza un rumor que vincula al jugador con la primera división de Costa Rica. Distintas fuentes cercanas al fútbol tico indican que su nombre vuelve a sonar con fuerza en el mercado de fichajes, generando expectativa tanto en la afición del Herediano como en la del Olimpia.De acuerdo con la información revelada por el periodista costarricense Yashin Quesada, el Herediano habría reactivado su interés en Álvarez con la intención de sumarlo como refuerzo para el siguiente campeonato. El club florense vería en el mediocampista hondureño el perfil ideal para fortalecer su zona de creación y darle un salto de calidad al equipo.