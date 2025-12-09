Yustin Arboleda responde a los críticos por su falta de gol: "A mí no me saca el afán de quedar goleador, de hacer 20 o 30 por torneo"

<b>— Qué te parece el nuevo formato, donde Real España y Motagua están en el grupo de Olimpia, que fue líder durante todo el torneo. ¿Cómo ves esta situación?</b><br /><br />Bien, bastante bien. Yo creo que al final sabíamos que podía pasar. Creo que al final sabemos que por el formato normalmente llegan los equipos más fuertes a esta instancia. Yo estoy de lo que digo, que para conseguir el objetivo tienes que ganarle a todos. Así que bueno, nos tocó el grupo, ya está. Ahora a trabajar y prepararnos para lo que será esta siguiente fase.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/habra-var-la-final-del-apertura-2025-curiosidades-de-las-triangulares-de-la-liga-nacional-MM28533690" target="_blank">VER MÁS: ¿Habrá VAR y cómo se clasifica a la final del Apertura 2025? Conocé las curiosidades de las triangulares de la Liga Nacional</a></b><b>— Decía el profe Espinel que ahora ya no sirve ser líderes del campeonato porque sentía que no hay un beneficio para el equipo. ¿Ustedes lo sienten así luego de haber quedado con 2 de los grandes en las triangulares?</b><br /><br />Sí, por supuesto. No creo que solamente del profe. Yo en particular lo expresé también al comienzo de la temporada. Al final no te sirve de nada, pero el formato está y ya no puedes hacer nada. Hay que afrontarlo de la mejor manera. Hay quienes dicen que es más competitivo o hay quienes dicen que no. Es cada quien con su punto de vista. Nosotros como jugadores estamos conscientes de lo que nos jugamos día a día, por lo cual sabemos que independientemente de los equipos que nos tocarán, va a ser difícil. No hay excusa. Hay que prepararnos de la mejor manera para afrontar este cierre de campeonato y que al final podamos conseguir el objetivo que es lo que todos queremos.<b>—¿Dónde está la clave? ¿Por dónde puede pasar la clave para poder llegar a una final?</b><br /><br />Creo que al final la clave será hacer más puntos que los otros dos de tu grupo. Creo que esa es la clave para poder conseguir ese primer lugar de grupo que te sitúe en una final. Sabemos que no va a ser nada fácil. Vamos a enfrentar a dos muy buenas instituciones, dos muy buenos equipos que también vienen peleándola ahí durante el semestre. Son clásicos y como se dice, los clásicos hay que ganarlos. Y para ganarlos tienes que tratar de hacer los partidos lo más perfectos posible, cometer la menos cantidad de errores posibles que te puedan dar el triunfo en cada partido de ellos. Sabemos que van a ser cuatro partidos súper difíciles, muy complicados, con mucho desgaste.