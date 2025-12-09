Yustin Arboleda responde a los críticos por su falta de gol: "A mí no me saca el afán de quedar goleador, de hacer 20 o 30 por torneo"

El delantero Yustin Arboleda atendió a los medios en una rueda de prensa previa a la liguilla de la Liga Nacional de Honduras, donde Olimpia se enfrentará al complicado Real España. El de Bagadó, Chocó, resaltó la importancia de la mentalidad colectiva y la preparación para superar este nuevo formato que presenta desafíos únicos para los equipos líderes. Su experiencia y serenidad se reflejaron en cada respuesta, dejando claro que la meta máxima sigue siendo la misma: alcanzar la final y pelear por el título. En la conferencia, Arboleda también abordó las críticas sobre la nueva estructura del torneo, donde el liderato en la fase regular no siempre garantiza ventaja. Destacó cómo Olimpia encara esta etapa con responsabilidad y compromiso, haciendo énfasis en la dificultad que implica medirse contra rivales tradicionales como Real España y Motagua. Además, destacó la importancia de los detalles y de mantener la concentración en cada partido para obtener el mejor resultado.

Consciente de la presión que representa vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes de Honduras, el delantero afirmó que el equipo está preparado para adaptarse a los cambios y hacer frente a las adversidades

- LA CONFERENCIA:

— Qué te parece el nuevo formato, donde Real España y Motagua están en el grupo de Olimpia, que fue líder durante todo el torneo. ¿Cómo ves esta situación?



Bien, bastante bien. Yo creo que al final sabíamos que podía pasar. Creo que al final sabemos que por el formato normalmente llegan los equipos más fuertes a esta instancia. Yo estoy de lo que digo, que para conseguir el objetivo tienes que ganarle a todos. Así que bueno, nos tocó el grupo, ya está. Ahora a trabajar y prepararnos para lo que será esta siguiente fase. VER MÁS: ¿Habrá VAR y cómo se clasifica a la final del Apertura 2025? Conocé las curiosidades de las triangulares de la Liga Nacional — Decía el profe Espinel que ahora ya no sirve ser líderes del campeonato porque sentía que no hay un beneficio para el equipo. ¿Ustedes lo sienten así luego de haber quedado con 2 de los grandes en las triangulares?



Sí, por supuesto. No creo que solamente del profe. Yo en particular lo expresé también al comienzo de la temporada. Al final no te sirve de nada, pero el formato está y ya no puedes hacer nada. Hay que afrontarlo de la mejor manera. Hay quienes dicen que es más competitivo o hay quienes dicen que no. Es cada quien con su punto de vista. Nosotros como jugadores estamos conscientes de lo que nos jugamos día a día, por lo cual sabemos que independientemente de los equipos que nos tocarán, va a ser difícil. No hay excusa. Hay que prepararnos de la mejor manera para afrontar este cierre de campeonato y que al final podamos conseguir el objetivo que es lo que todos queremos. —¿Dónde está la clave? ¿Por dónde puede pasar la clave para poder llegar a una final?



Creo que al final la clave será hacer más puntos que los otros dos de tu grupo. Creo que esa es la clave para poder conseguir ese primer lugar de grupo que te sitúe en una final. Sabemos que no va a ser nada fácil. Vamos a enfrentar a dos muy buenas instituciones, dos muy buenos equipos que también vienen peleándola ahí durante el semestre. Son clásicos y como se dice, los clásicos hay que ganarlos. Y para ganarlos tienes que tratar de hacer los partidos lo más perfectos posible, cometer la menos cantidad de errores posibles que te puedan dar el triunfo en cada partido de ellos. Sabemos que van a ser cuatro partidos súper difíciles, muy complicados, con mucho desgaste.

—¿Cómo llegan realmente ahora a la parte de la verdad, sabiendo que es un mini torneo de miércoles, domingo, miércoles, domingo, tanto así que hasta en Navidad se va a jugar, y año nuevo?



Bueno, preparado creo que mentalmente bien. Si bien sabemos que normalmente a esta etapa de la temporada se llega con un poco más de cansancio de lo normal, creo que por la seguidilla de tantos partidos, tantos viajes y el desgaste. Creo que si lo vemos desde el otro punto de vista, es la parte más linda del torneo, donde todos queremos estar. Hoy estamos nosotros, así que creo que el cansancio y el desgaste pasa ya a un segundo plano. Concentrarte en lo que tienes al frente, en cada partido de los cuales tienes que afrontar de la mejor manera.



Tratar de dejar todo en cada partido que te pueda ir dando esa posibilidad de ir sumando, de ir situándote en la parte alta del grupo. Como tú bien lo mencionas, creo que ya el torneo terminó. Ahora comienza otro torneo totalmente distinto, donde por ahí creo que lo que hiciste ya queda atrás. Ahora enfocarte en lo que viene al frente y tratar de afrontarlo de la mejor manera. —¿Cómo llegas en lo personal ya que no estás dentro de los goleadores del torneo?



Creo que al final cada quien da su análisis. Yo siempre lo he dicho, no solamente ahora que estoy en Olimpia. Creo que ha sido mi lema durante mi carrera. A mí no me saca el afán de quedar goleador, de hacer 20 o 30 goles por torneo. La verdad ya estoy bastante grande para eso. Obviamente uno como delantero siempre quiere anotar, siempre quiere aportar a su equipo. Pero yo prefiero en mi equipo tener varios que anoten. Es lo más normal porque como se dice, por ahí los delanteros no estamos derechos. Si tienes volantes que te ayudan, si tienes defensa que te ayudan a anotar. Al final yo siempre he dicho, esto es un deporte en colectivo. Al final no importa quien anote el gol o quien lo saque de la línea.



Quiero felicitar a todos los delanteros que están ahí en la parte alta de la tabla de goleos peleándola. Porque hace mucho tiempo que no había en nuestra liga una competencia tan reñida con tantos jugadores anotando cierta cantidad de goles. La verdad que es bastante importante felicitarlos. Yo creo que al final eso es fruto del trabajo que se hace día a día. Aunque a veces muchos quieran menospreciar nuestra liga, muchos quieran denigrar de nuestro fútbol. Yo en particular no lo veo así. Obviamente hay muchas cosas por mejorar que quisiéramos que estuviera mucho mejor. Pero no solamente pasa en Honduras, creo que pasa en muchos lugares del mundo.



Lo que pasa es que a veces nosotros como hondureños nos queremos hacer más daño del que realmente nos pueden hacer los de afuera. Entonces yo creo que al final todos tenemos que tratar de aportar nuestro granito de arena siendo positivos. Obviamente recalcando las cosas que no se hacen bien para tratar de mejorarlas. Y todos dándole para adelante. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles no solamente en lo futbolístico sino como en lo social también. Así que yo creo que el fútbol hace parte también de esta sociedad. Lo importante es que todos estemos encaminados y con el objetivo claro hacia la misma meta.