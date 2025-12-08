Triangulares de reservas en Honduras: Sin el campeón vigente y ausencia de un grande, quedó definida la liguilla

La Liga Nacional de Honduras desarrolló el sorteo en vivo en sus redes sociales donde los seis clasificados conocieron su camino: Olimpia, Lobos UPNFM, Marathón, Platense, Victoria y Real España.

Este lunes 8 de diciembre se realizó el sorteo de las dos triangulares que marcan la liguilla del torneo de reservas de Honduras, mismo formato que tiene la primera división.

Los dos mejores posiciones fueron Olimpia y Lobos UPNFM, de inmediato fueron cabezas de serie de los grupos A y B. Mediante siguió el sorteo llegó el momento de colocar a los restantes.

Platense y Real España fueron instalados en la zona junto a los leones. Mientras que Victoria y Marathón van contra los Lobos.

Cabe resaltar que Olancho FC, vigente campeón de reservas, no logró clasificar a la liguilla y tampoco el Motagua, que tiene una de las mejores canteras de Honduras.



ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DEL TORNEO APERTURA

​​​​​GRUPO A: Olimpia, Platense y Real España

GRUPO B: Lobos UPNFM, Marathón y Victoria