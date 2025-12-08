Liga Nacional

Triangulares de reservas en Honduras: Sin el campeón vigente y ausencia de un grande, quedó definida la liguilla

Olimpia y Lobos UPNFM encabezaron los dos grupos debido a sus posiciones en las vueltas regulares.

  • Triangulares de reservas en Honduras: Sin el campeón vigente y ausencia de un grande, quedó definida la liguilla

    Olimpia, Platense y Real España, protagonistas de la liguilla del torneo de reservas de Honduras. Fotos cortesía Liga Nacional de Honduras.
2025-12-08

Este lunes 8 de diciembre se realizó el sorteo de las dos triangulares que marcan la liguilla del torneo de reservas de Honduras, mismo formato que tiene la primera división.

La Liga Nacional de Honduras desarrolló el sorteo en vivo en sus redes sociales donde los seis clasificados conocieron su camino: Olimpia, Lobos UPNFM, Marathón, Platense, Victoria y Real España.

Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua con altas, Salomón Názar define si se retira como DT o será diputado

Los dos mejores posiciones fueron Olimpia y Lobos UPNFM, de inmediato fueron cabezas de serie de los grupos A y B. Mediante siguió el sorteo llegó el momento de colocar a los restantes.

Platense y Real España fueron instalados en la zona junto a los leones. Mientras que Victoria y Marathón van contra los Lobos.

Cabe resaltar que Olancho FC, vigente campeón de reservas, no logró clasificar a la liguilla y tampoco el Motagua, que tiene una de las mejores canteras de Honduras.

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DEL TORNEO APERTURA
​​​​​GRUPO A: Olimpia, Platense y Real España
GRUPO B: Lobos UPNFM, Marathón y Victoria

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liguilla
|
Torneo de Reservas Honduras
|
Olimpia
|
Marathón
|