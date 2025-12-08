Triangulares de reservas en Honduras: Sin el campeón vigente y ausencia de un grande, quedó definida la liguilla

Los dos mejores posiciones <b>fueron Olimpia y Lobos UPNFM</b>, de inmediato fueron cabezas de serie de los grupos A y B. Mediante siguió el sorteo llegó el momento de colocar a los restantes.Platense y Real España fueron instalados en la zona junto a los leones. Mientras que Victoria y Marathón van contra los Lobos.Cabe resaltar que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-fc-humillo-grandes-yankel-rosenthal-frente-marathon-corona-campeon-del-torneo-de-reservas-FG25984089" target="_blank">Olancho FC, vigente campeón de reservas</a></b>, no logró clasificar a la liguilla y tampoco el Motagua, que tiene una de las mejores canteras de Honduras.<br /><br /><b>ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DEL TORNEO APERTURA<br />GRUPO A:</b> Olimpia, Platense y Real España<br /><b>GRUPO B: </b>Lobos UPNFM, Marathón y Victoria