Troglio regresó a Honduras y con duro dardo a la Liga Nacional, dio su favorito al título y advierte a Marathón

Su estadía en Honduras coincide con el inicio de la liguilla del torneo Apertura de la Liga Nacional <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-marathon-motagua-real-espana-rivales-triangulares-apertura-2025-liga-nacional-PM28530609" target="_blank">que tendrá dos triangulares</a></b>: Olimpia, Motagua y Real España en el grupo A mientras que el B contará con Marathón, Olancho FC y Platense."Olimpia siempre es favorito, no quiere decir que vaya a ganar, Marathón hizo un gran campeonato. Los favoritos siempre son los mismos, los 4 grandes y los demás pueden sorprender", entró de lleno en la entrevista con TVC.Su primer título en Honduras fue el campeonísimo disputando un pentagonal, fue un cambio de formato novedoso, pero que tuvo mucha vigencia en los años de 1970 a finales del Siglo 20. Su punto de vista es letal y no dudó en cuestionar así a la Liga Nacional debido a la posibilidad de<b> jugar en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.</b>"Con el formato, difícil. Ya nos pasó con una pentagonal que cerramos el 3 de enero. <b>No es fácil jugar en esas fechas porque </b>hay un desgaste emocional, en Europa se juega en medio de las fiestas, pero aquí y en Sudamérica no se juega", contó.