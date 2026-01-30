Santiago Ramírez: ExMotagua guía su fichaje a Olimpia y los jugadores que le sorprendieron: "No lo pensé en venir"

El extremo izquierdo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/espinel-fortalece-ataque-olimpia-confirma-santiago-ramirez-nuevo-fichaje-liga-nacional-JO29058331" target="_blank">Santiago Ramírez</a></b> está ansioso de debutar con la camisa del Olimpia luego de su fichaje a la institución bicampeona a la cual llena de elogios."Contento de estar y sumar en lo que me toca", fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa de este viernes 30 de enero antes del duelo<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">contra Juticalpa FC.</a></b>