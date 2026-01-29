Cáceres atiza con todo: cobardía de Platense, nivel de Puerto y la posibilidad de dirigir a la H: "El fútbol no se hace desde un PowerPoint"

El técnico de <b>Platense</b>, <b>Raúl Cáceres</b>, realizó una fuerte autocrítica tras la derrota ante <b>Motagua </b>en la segunda fecha del Clausura. El DT hondureño dejó en evidencia su preocupación por la falta de carácter y confianza del equipo en este inicio de campeonato.“Desde el primer minuto quedamos a deber. Tuvimos posesión, traslado, pero nos costó identificar las fortalezas, esa parte natural. Hay jugadores de buen pie que pudieron haber dado más y no lo hicimos”, expresó el entrenador en conferencia de prensa, visiblemente incómodo por el rendimiento mostrado.