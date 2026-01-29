Liga Nacional

¡Fin de la novela! Motagua oficializa el fichaje del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera

El atacante de 31 años de edad se convirtió en nuevo refuerzo del FC Motagua para el torneo Clausura de la Liga Nacional.

Motagua hizo oficial este jueves el fichaje del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera, quien se convierte en nuevo refuerzo del Ciclón Azul de cara a los próximos compromisos nacionales. El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial, con el que el club capitalino confirmó la incorporación de uno de los atacantes más destacados del último torneo.

De Olivera, delantero centro de 31 años y con una estatura de 1.80 metros, llega procedente del Olancho FC, equipo con el que firmó una temporada sobresaliente al consagrarse como el máximo goleador del Apertura 2025-26 tras marcar 19 tantos. Su rendimiento lo colocó como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato.

El atacante charrúa cuenta además con una amplia trayectoria en el fútbol uruguayo, donde militó en clubes como Danubio, Villa Española y Montevideo Wanderers, experiencia que Motagua espera capitalizar para fortalecer su zona ofensiva en un calendario exigente.

Desde la institución azul expresaron plena confianza en que De Olivera aportará jerarquía, gol y experiencia al equipo dirigido por el cuerpo técnico, convirtiéndose en una pieza clave dentro del armado ofensivo para lo que resta de la temporada.

El comunicado fue emitido desde Tegucigalpa este 29 de enero de 2026, cerrando con un mensaje de bienvenida al atacante sudamericano, quien ya se integra al plantel del campeón nacional con la misión de responder a las expectativas y potenciar el ataque del Nido.

Rodrigo de Olivera es nuevo fichaje del FC Motagua para el Clausura.

 (Mario O. Figueroa)

COMUNICADO DEL MOTAGUA

El Fútbol Club Motagua se complace en anunciar la incorporación del futbolista uruguayo Rodrigo de Olivera, delantero centro de 31 años, quien pasa a formar parte de nuestra institución de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.

Olivera, mide 1.80 m, llega procedente de Olancho F. C., donde coronó una impresionante temporada marcando 19 tantos. Además, ha jugado en clubes como Danubio, Villa Española, Montevideo Wanderers, de su país, entre otros. Confiamos en que Olivera aportará jerarquía, gol y experiencia a nuestra ofensiva. ¡Bienvenido al Nido, Rodrigo!

El comunicado del FC Motagua sobre el fichaje de Rodrigo de Olivera.

