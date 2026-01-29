¡Fin de la novela! Motagua oficializa el fichaje del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera

El Fútbol Club Motagua se complace en anunciar la incorporación del futbolista uruguayo <b>Rodrigo de Olivera</b>, delantero centro de 31 años, quien pasa a formar parte de nuestra institución de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.Olivera, mide 1.80 m, llega procedente de Olancho F. C., donde coronó una impresionante temporada marcando 19 tantos. Además, ha jugado en clubes como Danubio, Villa Española, Montevideo Wanderers, de su país, entre otros. Confiamos en que Olivera aportará jerarquía, gol y experiencia a nuestra ofensiva. ¡Bienvenido al Nido, Rodrigo!