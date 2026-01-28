Samuel Garcia vuelve a atacar a Emilio y amenaza que llevará el caso de Olivera a la FIFA: "Solo va de fracaso en fracaso"

<b>¿Otro caso como el de Platense? </b>Así es. Al final, en el caso de Platense, terminaron dándole la razón. Nosotros iremos, aunque sea a pelear por un punto o por un tema que para algunos no tenga mayor trascendencia, como seis meses. El problema es que atropellan, atropellan y atropellan, solo por pertenecer a los equipos grandes.Yo les pido más respeto a la directiva del Motagua, que llamen al orden a Emilio Izaguirre, porque ese muchacho solo está dañando el fútbol nacional. Y a los aficionados de los Motagua les digo: ese es un equipo de respeto, uno de los grandes, un club que yo puedo decir que he amado. Pero cuando ha llegado este señor ha llegado a enredarla toda, yo les pido unidad y que aparten de ese grupo a Emilio porque les está haciendo mucho daño.<b>RELACIÓN CON LOS DIRECTIVOS AZULES</b>No tengo nada en contra de la directiva del Motagua, ni mucho menos con la afición azul. El que ha venido a entorpecer todo esto es un señor que se llama Emilio Izaguirre.Viene con mañas de mercenarios y eso nosotros no lo vamos a tolerar ni a perdonar. El hecho de que quiera contrarrestar de esa manera no lo aceptamos. Mire, teníamos a Auzmendi y ¿quién fue que lo vino a sonsacar? Ahora Rodrigo de Oliveira, ¿quién es el que viene? Es él.<b>EMILIO DESARMA LOS EQUIPOS</b>Es él quien le quita jugadores acá, le quitó a Pablo Cacho al Victoria, porque cree que desarmando a los demás equipos va a ser campeón. Y así no vamos a seguir. Últimamente Olimpia ha dado cátedra sacando jugadores de sus canteras, y son buenos jugadores. Mientras tanto, Emilio Izaguirre lo único que anda haciendo es sacar jugadores de un equipo y de otro para desarmarlos.Yo se lo digo a Emilio: Emilio, con esa política, hermanito, no vas a llegar a ningún lugar. Cada día te desprestigias más. Más bien lo que vos merecés es que la junta directiva de Motagua te quite de ese lugar. La afición de Motagua está pidiendo que lo quiten porque solo va de fracaso en fracaso.