Rodrigo de Olivera y Motagua ya lo saben: esta es la resolución del TNAF con la novela del fichaje del goleador uruguayo

El delantero uruguayo, <b>Rodrigo de Olivera</b>, podría disfrutar sus primeros minutos como futbolista del <b>Motagua </b>el jueves a las 7:30 PM ante el <b>Platense </b>luego de mantenerse en una disputa legal por varias semanas con el <b>Olancho FC </b>para ser inscrito para el torneo Clausura 2025-26.Mientras los abogados del futbolista, de Motagua y de los Potros han estado exponiendo sus puntos ante el <b>Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol </b>(TNAF) para salir con un fallo a favor, el mayor rompe redes (19 goles) del torneo Apertura 2025-26 se ha mantenido entrenando a tope con las Águilas para estar listo cuando le tocará hacer su estreno.