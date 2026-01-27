Keyrol Figueroa: nuevos detalles exclusivos sobre su futuro en el mercado de Europa; ¿se va o se queda con el Liverpool?

Las gestiones están siendo llevadas directamente por la madre del jugador, Sandra Norales , en conjunto con la agencia P&P Sport Management S.A.M. , quienes trabajan en dos posibles escenarios: la renovación de contrato con el Liverpool o cumplir con el vínculo actual, que expira en junio de 2026, para facilitar un traspaso a otro club durante el próximo mercado de verano.

Keyrol Figueroa , hijo de la leyenda del fútbol hondureño Maynor, atraviesa un momento clave en su carrera profesional. El futuro del joven atacante se definirá en las próximas horas, ya que las negociaciones con el Liverpool están abiertas y podrían resolverse este miércoles.

Este miércoles podría haber una decisión final. Las opciones son claras: Keyrol Figueroa puede renovar con el Liverpool y salir cedido para sumar minutos, o bien cumplir su contrato y marcharse como agente libre en junio. En cualquiera de los casos, se espera “humo blanco” sobre el futuro del futbolista hondureño, nacido en Tegucigalpa.

Esta información exclusiva fue revelada por Diario DIEZ, y ha tenido repercusión a nivel internacional, siendo replicada por medios de gran prestigio como Diario AS, que otorgó el crédito correspondiente a la autoridad del periodismo deportivo en Honduras.

En lo deportivo, Keyrol Figueroa vive un gran presente con la Sub-21 del Liverpool, donde se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas. El atacante suma 11 goles en 12 partidos disputados en la actual temporada, números que lo colocan entre los máximos goleadores de la categoría.

Cabe recordar que el joven delantero ya fue convocado en una ocasión al primer equipo por el técnico Arne Slot, para un partido de la Carabao Cup en el que los ‘Reds’ fueron eliminados por el Crystal Palace. Sin embargo, en ese encuentro no tuvo minutos.