Duro golpe para Luis Palma: Shakhtar derrota a Lech Poznan y acaricia los cuartos de la Conference League

El Lech Poznań sufrió un duro golpe en sus aspiraciones europeas tras caer 1-3 en casa frente al Shakhtar Donetsk en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa Conference League. El conjunto polaco no logró aprovechar su condición de local y ahora quedó en una situación complicada de cara al compromiso de vuelta. El hondureño Luis Palma fue titular con el Lech Poznań y tuvo participación durante gran parte del encuentro. El atacante catracho intentó aportar en el frente ofensivo de su equipo, pero terminó siendo sustituido en el minuto 62 cuando su equipo buscaba reaccionar ante el marcador adverso.

El conjunto ucraniano golpeó primero gracias al brasileño Marlon Gomes, quien abrió el marcador y puso en ventaja a los visitantes. Poco después apareció Newerton para ampliar la diferencia, complicando aún más el panorama para el cuadro polaco ante su afición. En medio del dominio visitante, el Lech Poznań encontró un respiro cuando su capitán Mikael Ishak logró descontar en el marcador, devolviendo momentáneamente la esperanza a los locales y manteniendo con vida la eliminatoria. Sin embargo, cuando el equipo polaco buscaba acercarse en el resultado, el Shakhtar volvió a golpear. El brasileño Isaque Silva apareció al minuto 85 para marcar el tercer gol y prácticamente sentenciar el encuentro en territorio polaco.