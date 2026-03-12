Duro golpe para Luis Palma: Shakhtar derrota a Lech Poznan y acaricia los cuartos de la Conference League

El <b>Lech Poznań</b> sufrió un duro golpe en sus aspiraciones europeas tras caer 1-3 en casa frente al <b>Shakhtar Donetsk </b>en el partido de ida de los octavos de final de la <b>UEFA Europa Conference League. </b>El conjunto polaco no logró aprovechar su condición de local y ahora quedó en una situación complicada de cara al compromiso de vuelta.El hondureño<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/luis-palma-quinto-gol-lech-poznan-liga-polonia-hondureno-video-BP29513460" target="_blank">Luis Palma</a></b> fue titular con el Lech Poznań y tuvo participación durante gran parte del encuentro. El atacante catracho intentó aportar en el frente ofensivo de su equipo, pero terminó siendo sustituido en el minuto 62 cuando su equipo buscaba reaccionar ante el marcador adverso.