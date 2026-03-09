Juan Carlos Obregón hizo historia como legionario y desea volver a la Selección de Honduras: "Espero aportar goles"

El futbolista de 28 años destacó que el momento fue aún más especial porque lo vivió frente a su familia, en la ciudad donde nació y creció. “Ya se está volviendo costumbre. Para mí significa todo, <b>aquí nací y crecí, meter el primer gol </b>de la historia y ojalá que sea el primero de muchos”, afirmó el delantero catracho.<br /><br /><b>VIVE SU MEJOR MOMENTO</b><br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/juan-carlos-obregon-la-usl-lo-galardono-con-el-premio-a-mejor-jugador-del-ano-CJ28213089" target="_blank">Juan Carlos Obregón</a></b> también aseguró que atraviesa una etapa de gran confianza en su carrera. Sus recientes anotaciones lo mantienen motivado y convencido de que puede seguir creciendo como goleador. “Me llena de confianza, me motiva. Estoy en mi prime”, comentó.El atacante considera que su capacidad goleadora podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección de Honduras, ahora bajo la dirección del técnico español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/molina-revela-tres-nombres-prelista-honduras-contra-peru-argentina-junio-edrick-menjivar-seleccion-JP29629145" target="_blank">José Francisco Molina.</a></b>“Conozco su trayectoria como jugador, es histórico en España. Ojalá Dios me pueda tomar en cuenta, siento que puedo aportarle mucho a la Selección y siento que puedo ser un delantero titular. Aún no he tenido comunicación con él, pero si existe la posibilidad estaré preparado”, expresó.<br /><br /><b>SUEÑA CON VOLVER A LA SELECCIÓN DE HONDURAS</b><br /><br />El atacante también confía en que su rendimiento goleador pueda meterlo en el nuevo proceso de la Bicolor. <b>“Meter goles es lo más difícil y es lo que hago.</b> Me he destacado así en los últimos años. Tengo confianza y espero aportar esos goles en la Selección”, afirmó.Obregón también se refirió al amistoso que Honduras disputará el próximo 31 de marzo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-tiene-primer-juego-sera-europa-confirman-desde-sudamerica-peru-madrid-BA29389679" target="_blank">ante selección de Perú</a></b> en Leganés, España, un partido que podría marcar el inicio de la nueva etapa del combinado nacional.“Sí, siempre me veo ahí, pero al final no depende de mí. Solo me toca prepararme. Para mí es un gran orgullo estar con la H en el pecho”, concluyó el delantero hondureño.