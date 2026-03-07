Con Kervin Arriaga de vuelta: Girona le arrebató el triunfo al Levante en LaLiga de España

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga regresó este sábado 7 de marzo a las canchas luego de cumplir una sanción de tres partidos, siendo parte del empate entre <b>Levante por 1-1 frente al Girona</b> FC en la jornada 27 de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana" target="_blank">LaLiga de España</a></b>.El volante catracho, conocido por su fortaleza física, capacidad de recuperación y presencia en el mediocampo, volvió a estar disponible para el conjunto valenciano<b> tras perderse tres encuentros </b>por suspensión luego de haber sido expulsado en una jornada anterior. Su regreso representa un refuerzo importante para el equipo en un momento clave de la temporada.