Exclusiva: Keyrol Figueroa, a punto de dejar el Liverpool y ser fichado por este campeón de Champions League

La carrera de <b><a href="https://www.diez.hn/legionarios/keyrol-figueroa-el-potente-atacante-hondureno-que-dio-el-salto-al-primer-equipo-del-liverpool-DL27973451">Keyrol Alexis Figueroa Norales (19 años)</a></b> puede dar un giro inesperado los siguientes días. El futbolista podría dejar las categorías menores del <b>Liverpool</b> para ir a un campeón de la <b>Champions League..</b><b>Diario DIEZ</b> conoció en <b>EXCLUSIVA</b> que el jugador tiene contrato hasta junio de 2026 con el <b>Liverpool</b> y que está a punto de ser cedido al Oporto, uno de los históricos de <b>Portugal. </b>