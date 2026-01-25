¡Sigue encendido! Keyrol Figueroa llega a 11 goles con Liverpool Sub-21 y es fichado por agencia internacional

El joven delantero, pieza clave en el ataque de los Reds, igualó el marcador 1-1 al minuto 74, tras aprovechar un balón suelto dentro del área y definir con calidad cerca del poste para poner el empate en un partido que finalmente se decidió 2-1 con un penal en tiempo de descuento anotado por<b> Kieran Morrison.</b>La campaña de Figueroa con el Liverpool Sub-21 ha sido espectacular. El delantero ha sido una pieza clave del ataque rojo, destacándose no solo por su capacidad para finalizar jugadas sino también por su movilidad, lectura de juego y desequilibrio en el último tercio.Durante el torneo, el juvenil ha marcado goles en diferentes circunstancias: desde definiciones en juego abierto hasta acciones a balón parado, lo que evidencia su versatilidad frente al arco rival.Keyrol Figueroa también ha tenido protagonismo en selecciones juveniles. Aunque ha representado a Estados Unidos en categorías menores, la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/exclusiva-jorge-salomon-nuevo-tecnico-honduras-descartado-amistoso-argentina-MI29031827" target="_blank">Federación de Fútbol de Honduras</a></b> ha anunciado esfuerzos por convencerlo de vestir la camiseta nacional de la H en el futuro, dijo a DIEZ <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/ariel-bustamante-adelanta-los-seis-europeos-para-honduras-el-caso-keyrol-figueroa-premundial-KJ29020648" target="_blank">el uruguayo Ariel Bustamante</a></b>, director de selecciones menores.A sus 19 años, el atacante hondureño-estadounidense, también tiene el pasaporte británico, sigue proyectándose como una de las jóvenes promesas con posibilidades de debutar en la Premier League y ya estuvo en la banda en un partido de la FA Cup, sin ver acción.<b>NUEVO AGENTE</b>En un movimiento clave de su carrera, Keyrol Figueroa logró incorporarse oficialmente a la destacada <b>agencia P&amp;P Sport Management S.A.M.</b>La firma con la agencia busca fortalecer el crecimiento deportivo y profesional del atacante, brindándole respaldo en áreas clave como planificación de carrera, visibilidad internacional y futuras oportunidades en el fútbol profesional europeo.Los italianos<b> Federico y Andrea Pastorello</b> lideran P&amp;P Sport Management S.A.M. y entre sus estrellas se encuentran el delantero belga Romelu Lukaku, Alex Meret y Stefan de Vrij entre otros.Ambos son especialmente conocidos por manejar operaciones de alto perfil, transferencias millonarias y carreras de jugadores consolidados en Serie A, Premier League y otras ligas top.