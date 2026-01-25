¡Sigue encendido! Keyrol Figueroa llega a 11 goles con Liverpool Sub-21 y es fichado por agencia internacional

Este domingo 25 de enero la nueva víctima del hijo del exjugador catracho Maynor Figueroa fue contra el Leeds United y demostrando su talento goleador en la campaña.

El joven delantero hondureño Keyrol Figueroa continúa consolidándose como una de las promesas más destacadas del fútbol juvenil inglés al anotar su gol número 11 de la temporada con el Liverpool Sub-21 en la Premier League 2.

El joven delantero, pieza clave en el ataque de los Reds, igualó el marcador 1-1 al minuto 74, tras aprovechar un balón suelto dentro del área y definir con calidad cerca del poste para poner el empate en un partido que finalmente se decidió 2-1 con un penal en tiempo de descuento anotado por Kieran Morrison.

La campaña de Figueroa con el Liverpool Sub-21 ha sido espectacular. El delantero ha sido una pieza clave del ataque rojo, destacándose no solo por su capacidad para finalizar jugadas sino también por su movilidad, lectura de juego y desequilibrio en el último tercio.

Durante el torneo, el juvenil ha marcado goles en diferentes circunstancias: desde definiciones en juego abierto hasta acciones a balón parado, lo que evidencia su versatilidad frente al arco rival.

Keyrol Figueroa también ha tenido protagonismo en selecciones juveniles. Aunque ha representado a Estados Unidos en categorías menores, la Federación de Fútbol de Honduras ha anunciado esfuerzos por convencerlo de vestir la camiseta nacional de la H en el futuro, dijo a DIEZ el uruguayo Ariel Bustamante, director de selecciones menores.

A sus 19 años, el atacante hondureño-estadounidense, también tiene el pasaporte británico, sigue proyectándose como una de las jóvenes promesas con posibilidades de debutar en la Premier League y ya estuvo en la banda en un partido de la FA Cup, sin ver acción.

NUEVO AGENTE

En un movimiento clave de su carrera, Keyrol Figueroa logró incorporarse oficialmente a la destacada agencia P&P Sport Management S.A.M.

La firma con la agencia busca fortalecer el crecimiento deportivo y profesional del atacante, brindándole respaldo en áreas clave como planificación de carrera, visibilidad internacional y futuras oportunidades en el fútbol profesional europeo.

Los italianos Federico y Andrea Pastorello lideran P&P Sport Management S.A.M. y entre sus estrellas se encuentran el delantero belga Romelu Lukaku, Alex Meret y Stefan de Vrij entre otros.

Ambos son especialmente conocidos por manejar operaciones de alto perfil, transferencias millonarias y carreras de jugadores consolidados en Serie A, Premier League y otras ligas top.