Internacionales

¡Grave lesión! No buscará el "Bi": La Selección de Argentina tiene su primera baja oficial para el Mundial 2026

La vigente campeona del mundo llega como una candida a la conquista de su cuarta corona.

  • ¡Grave lesión! No buscará el Bi: La Selección de Argentina tiene su primera baja oficial para el Mundial 2026

    La selección de Argentina logró su tercera corona mundial en Qatar 2022. Foto Internet.
2026-01-25

Una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, según confirmó este domingo la entidad castellonense, tienen al futbolista argentino del Villarreal Juan Foyth con pésimas noticias.

Foyth se tuvo que retirar este sábado del terreno de juego en el encuentro ante el Real Madrid y, en una primera exploración, los servicios médicos del club ya apuntaron a una lesión grave en este tendón.

Messi hizo llorar a Pol Deportes: el mensaje que le envió el argentino al niño que narró la final sudamericana desde un cerro

El jugador será operado próximamente y el Villarreal no ha apuntado en su comunicado un tiempo estimado de baja.

En el caso de que se trata de una rotura completa, el tiempo aproximado de recuperación de este tipo de lesiones se acerca al año, lo que supondría que no tiene ninguna posibilidad de disputar este verano el Mundial. Si la rotura fuera parcial, el tiempo de baja descendería.

Esta es la tercera lesión de larga duración que sufre el defensa argentino con la camiseta del Villarreal, con la que ya ha sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.

¡Grave lesión! No buscará el Bi: La Selección de Argentina tiene su primera baja oficial para el Mundial 2026

Marcelino García Toral ya apuntó al finalizar el partido de este sábado entre el Real Madrid, que la baja es muy importante para el equipo

“Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”, apuntó el técnico.

Si bien el zaguero lleva solo 22 partidos en la Albiceleste, es una pieza clave desde que Scaloni se hizo cargo del seleccionado y un convocado habitual porque jugó el último amistoso ante Angola y también estuvo presente en las fecha FIFA de Eliminatorias.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Mundial 2026
|
Real Madrid
|
Villarreal
|
Argentina
|