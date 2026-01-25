¡Grave lesión! No buscará el "Bi": La Selección de Argentina tiene su primera baja oficial para el Mundial 2026

Una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, según confirmó este domingo la entidad castellonense, tienen al futbolista argentino del Villarreal Juan Foyth con pésimas noticias. Foyth se tuvo que retirar este sábado del terreno de juego en el encuentro ante el Real Madrid y, en una primera exploración, los servicios médicos del club ya apuntaron a una lesión grave en este tendón.

El jugador será operado próximamente y el Villarreal no ha apuntado en su comunicado un tiempo estimado de baja. En el caso de que se trata de una rotura completa, el tiempo aproximado de recuperación de este tipo de lesiones se acerca al año, lo que supondría que no tiene ninguna posibilidad de disputar este verano el Mundial. Si la rotura fuera parcial, el tiempo de baja descendería. Esta es la tercera lesión de larga duración que sufre el defensa argentino con la camiseta del Villarreal, con la que ya ha sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.