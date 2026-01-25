¡Grave lesión! No buscará el "Bi": La Selección de Argentina tiene su primera baja oficial para el Mundial 2026

Marcelino García Toral ya apuntó al finalizar el partido de este sábado entre el Real Madrid, que la baja es muy importante para el equipo“Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”, apuntó el técnico. Si bien el zaguero<b> lleva solo 22 partidos en la Albiceleste</b>, es una pieza clave desde que Scaloni se hizo cargo del seleccionado y un convocado habitual porque jugó el último amistoso ante Angola y también estuvo presente en las fecha FIFA de Eliminatorias.