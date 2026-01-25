Thibaut Courtois es tajante y revela la diferencia entre Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa: "Da mejor con la tecla"

Perdida la final de la Supercopa de España, eliminados por un equipo de inferior categoría con sonoro batacazo en Albacete, la temporada del Real Madrid la marcará su éxito o fracaso en los dos títulos grandes de la temporada: 'Champions League' y LaLiga.

Reconoció Thibaut Courtois tras un triunfo que impulsa al Real Madrid en LaLiga, con un cambio de imagen radical y fortalecido en sus convicciones en Villarreal, que faltó "actitud personal" de los jugadores con Xabi Alonso, mutando a solidaridad y unión en el esfuerzo con Álvaro Arbeloa. Impulsa un nuevo panorama que comienza a sembrar ilusión con la conquista de los grandes títulos.

Líder provisional en la competición doméstica, a la espera del resultado del Barcelona ante el Real Oviedo pero con el impulso de superar a la tercera vía, el Villarreal, que en caso de victoria y con un partido aplazado hasta amenazaba con asaltar la segunda plaza; y teniendo en su mano en la visita al Benfica acabar entre los ocho primeros la fase de liga de la 'Champions', tres victorias consecutivas cierran la crisis madridista y le devuelven al camino correcto.

Con la mano de Álvaro Arbeloa dentro del vestuario, en el manejo de unos jugadores a los que defiende a capa y espada públicamente en cada rueda de prensa, y que ha logrado que le respondan en el campo. La mejoría de Vinícius, al que dio galones desde su llegada, o de Jude Bellingham y Arda Güler, claves en La Cerámica con su entrega incansable en fase defensiva y su participación en el juego en la ofensiva.

El crecimiento con galones de Raúl Asencio, un nuevo sentimiento de importancia en Eduardo Camavinga o el regreso de Dean Huijsen al nivel que se le presuponía, también son factores que se suman al colectivo. "Siempre con un entrenador nuevo cambian detalles y matices", confesó Courtois, que dejó claro que la nueva imagen del Real Madrid, más solidario y comprometido, parte más de la actitud del grupo que desde la pizarra.

"No creo que haya cambiado tanto algo, cada entrenador tiene sus maneras de entrenar y preparar los partidos. A veces uno da mejor con la tecla pero no significa que sea mejor. Es así. Tenemos plantilla para ir por todo y lo tenemos que demostrar cada partido en el campo. No diría que ha cambiado algo muy grande. Está encajando algo mejor ahora", ahondó el portero belga.

Lo que encaja mejor, que no verbalizó Courtois, es la relación entrenador-jugador y el cambio de método. De Xabi Alonso a Arbeloa. Menos tiempo de vídeo y menos trabajo táctico en el campo. Más confianza con preparadores con los que se saboreó el éxito, como Antonio Pintus al mando del trabajo físico. Un entorno que impulsa al futbolista hacia una mejoría en el terreno de juego.