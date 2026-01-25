Sorloth vuelve a marcar y el Atlético propina goleada para creer que aún todo es posible en LaLiga

De nuevo con un gol de Alexander Sorloth, como en cada uno de los siete puntos sumados en las tres jornadas jugadas de 2026, el Atlético de Madrid desató una victoria imprescindible contra el Mallorca (3-0) para creer aún en que todo es posible en LaLiga, a la expectativa y a la estela del Barcelona y Real Madrid.

Es el momento de Sorloth. Nunca había sido tanto titular, jamás se había sentido tan importante en el equipo, ni con tanta confianza propia y de su entrenador Diego Simeone, que apuesta por fin de verdad por él.

Su gol rompió el partido contra el Mallorca. El único capaz de superar a Leo Román en el primer tiempo. El portero se lució primero en tres remates consecutivos. De l propio Sorloth, Giuliano y Barrios, uno detrás de otro sin pausa. Y después sacó una mano prodigiosa a Marcos Llorente. El rechace le cayó a Sorloth, que remachó el 1-0 al 22'.

El origen de todo lo que sucedió fue un saque de banda. Una novedad en el Atlético. En cada lanzamiento desde el lateral, siempre que fuera cercano al área rival, Giuliano Simeone, no sólo por la derecha, sino especialmente por la izquierda, cuando se cruzaba todo el campo específicamente para el saque, lo envío adentro del área, como en el gol.

Entre tantos partidos, entre tanta carga pasada y por delante, el 1-0 relajó al Atlético. No Simeone, que fue pura tensión entonces. Al borde de la línea del campo, incluso adentro, con gestos, movimientos de un lado a otro, cada vez que el Mallorca cruzó el medio campo visitante.