Sorloth vuelve a marcar y el Atlético propina goleada para creer que aún todo es posible en LaLiga

Ni una sola exigencia para <b>Oblak</b>, pero siempre en ese riesgo latente, como puso de manifiesto <b>Muriqi </b>con su primer remate, al lado de la portería del esloveno. El primer susto.No fue a más, porque la siguiente jugada fue el 2-0 del <b>Atlético</b>, en propia puerta de <b>David López</b>, tras una bonita conexión entre <b>Marc Pubill</b> y <b>Marcos Llorente</b>. La celebración de <b>Simeone</b>, enloquecido con el segundo tanto, delató la importancia del gol, del momento y de la victoria, de nuevo dentro de la competencia aparente por LaLiga, agrandada la diferencia en el tramo final con un golazo de <b>Thiago Almada</b>.