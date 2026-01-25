Con un golazo de tijera de Lamine Yamal, Barcelona ganó y puso en su verdadero lugar al Real Madrid en la Liga Española

<br />Por el lado catalán, el primer y único tiro a puerta llegó en el descuento, una volea de Raphinha que repelió Escandell. Un balance muy pobre para el Barcelona, obligado a cambiar en la segunda mitad. Pero no fue la mano de Flick, que sustituyó a Gerard Martín por Kounde, sino el hambre de Lamine Yamal y la calidad de Dani Olmo lo que alteró el signo del encuentro.La presión del extremo en el área rival forzó la pérdida de David Carmo y el balón cayó a pies del egarense, que superó a Escandell con un disparo ajustado a la cepa del poste (1-0, min.52). Sin dar margen a la reacción visitante, el Barça firmó el 2-0 (min.57) en otro error forzado.David Costas, presionado por Raphiha, buscó a su portero, pero el envío, corto, fue interceptado por el brasileño, que batió al portero con un remate picado. El golpe que parecía definitivo y así lo interpretó también Flick, que reservó a Raphinha y Cancelo para dar entrada a Balde y Fermín López.Pese a los cambios de Almada, el Oviedo bajó los brazos, perdió la convicción en la presión. Y llegó el 3-0: un centro bombeado de Dani Olmo que Lamine Yamal, de zurda y medio cayendo, marcó con un remate de chilena.Ahora sí, todo estaba decidido. El Barça administró la renta sin sobresaltos ante la creciente intensidad de la lluvia, que fue vaciando las desprotegidas gradas antes del pitido final. De este modo, los azulgranas sumaron los tres puntos para seguir en lo alto de la tabla, mientras que el Oviedo volvió a marcharse de vacío tras plantar cara y continúa en la cola de la clasificación.<b>-- Ficha técnica</b><b>3 - Barcelona:</b> Joan Garcia; Eric Garcia; Cubarsí, Gerard Martín (Kounde, min. 46), Cancelo (Balde, min. 60); Casadó, De Jong; Olmo (Bernal, min. 75); Lamine Yamal (Roony Bardghji, min. 78), Lewandowski y Raphinha (Fermín, min. 60).<b>0- Real Oviedo: </b>Aaron; Lucas (Vidal, min. 66), David Costas, David Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto (Brekalo, min. 82); Hassan (Cazorla, min. 82), Ilyas; Fede Viñas (Borbas, min. 82) y Reina (Fonseca, min. 66).<b>Goles:</b> 1-0, min. 52: Olmo. 2-0, min. 57: Raphinha. 3-0, min. 73: Lamine Yamal.<b>Árbitro:</b> Juan Martínez (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Gerard Martín (min. 9), Aaron (min. 33), David Costas (min. 43)<b>Incidencias:</b> Asistieron al partido 44.763 espectadores en partido de la jornada vigésimo primera disputado en el Spotify Camp Nou. Antes del inicio del partido, el equipo azulgrana ofreció la Supercopa de Europa a su afición, así como Lamine Yamal, que brindó el MVP del mes de diciembre. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Ademuz y de Gelida, así como por el que fue vicepresidente del club catalán, Carles Villarrubí (2010-2017) y del exjugador y exentrenador Lucien Muller.