Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona golea en el Camp Nou y baja de las nubes al Real Madrid

El cuadro azulgrana terminó goleando al Oviedo en el Camp Nou y vuelve a la cima del torneo.

    Barcelona goleó al Oviedo en el Camp Nou y recupera la cima de la Liga Española.

2026-01-25

Con la baja de Pedri por lesión y la titularidad de Joao Cancelo en lugar de Koundé, el FC Barcelona trabajó más de la cuenta para acabar goleando este domingo al Oviedo en el Camp Nou (3-0), por la jornada 21 de la Liga Española.

Tras un primer tiempo donde el conjunto catalán no encontraba soluciones para derribar la muralla del Oviedo, fue en la segunda parte en la que logró encontrar espacios y fulminó con los tantos de Dani Olmo (52'), Raphinha (57') y una tijera de Lamine Yamal (73').

Con un golazo de tijera de Lamine Yamal, Barcelona ganó y puso en su verdadero lugar al Real Madrid en la Liga Española

Con este resultado, el equipo de Hansi Flick recupera la cima de la clasificación con 52 puntos, y se coloca nuevamente solo a uno del Real Madrid, que había dormido como líder tras vencer ayer al Villarreal con los goles de Kylian Mbappé (0-2).

El conjunto blanco regresa al segundo puesto con 51 puntos, seguido por el Atlético que se mantiene en el tercer escalón con 44. Los colchoneros golearon más temprano al Mallorca para seguir creyendo que todo es posible en el fútbol español.

Tras su caída ante Real Madrid, el Villarreal se queda en el cuarto lugar con 41 unidades y el Espanyol es quinto con 34. El Betis y Celta cuentan con 32 en la sexta y séptima posición, respectivamente.

En el octavo lugar se sitúa el Osasuna con 25 puntos, mientras que Elche (noveno), Real Sociedad (décimo), Sevilla (decimoprimero), Athletic Club (decimosegundo) y Girona (decimotercero) comparten 24 cada uno.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

