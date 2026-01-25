Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona golea en el Camp Nou y baja de las nubes al Real Madrid

Con la baja de <b>Pedri </b>por lesión y la titularidad de <b>Joao Cancelo </b>en lugar de<b> Koundé</b>, el <b>FC Barcelona</b> trabajó más de la cuenta para acabar goleando este domingo al <b>Oviedo </b>en el Camp Nou (3-0), por la jornada 21 de la Liga Española.Tras un primer tiempo donde el conjunto catalán no encontraba soluciones para derribar la muralla del <b>Oviedo</b>, fue en la segunda parte en la que logró encontrar espacios y fulminó con los tantos de <b>Dani Olmo</b> (52'), <b>Raphinha</b> (57') y una tijera de <b>Lamine Yamal</b> (73').