OFICIAL: Rodrigo Auzmendi deja el Banfield de Pedro Troglio y el exgoleador de Motagua tiene nuevo equipo en Argentina

<b>Rodrigo Auzmendi </b>jugará en <b>San Lorenzo</b>, en condición de préstamo, procedente del <b>Querétaro de México</b>, dueño de su pase, luego de un acuerdo con <b>Banfield</b>. La operación se cerró tras varias semanas de negociaciones y permitirá al atacante sumarse al equipo de Boedo como alternativa ofensiva de cara al resto de la temporada en el Liga Profesional de Fútbol, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.La negociación para su llegada a <b>San Lorenzo </b>tuvo algunos obstáculos. Inicialmente, existió interés de otros equipos, entre ellos <b>Boca Juniors </b>y clubes mexicanos como <b>Querétaro FC</b>, lo que complicó la operación. Finalmente, los dirigentes de San Lorenzo lograron un acuerdo favorable que permitirá al jugador sumarse de inmediato al plantel. El contrato se extenderá hasta diciembre de 2026, con opción de compra por parte del club de Boedo.