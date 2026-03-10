Internacionales

¡Mundial 2026! Anunció su retiro de selección candidata a ganar la Copa: "Me entristece tomar esta decisión"

Kyle Walker se retira de la selección inglesa y este fue el mensaje que dejó el lateral inglés.

  • ¡Mundial 2026! Anunció su retiro de selección candidata a ganar la Copa: Me entristece tomar esta decisión

    Ya no jugará más para su país y lo anunció antes de la Copa del Mundo 2026.

     Kevyn Oseguera
2026-03-10

El lateral inglés Kyle Walker, del Burnley, anunció este martes su retirada de Inglaterra, por lo que no estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Walker, internacional en 96 ocasiones con Inglaterra, comunicó su retirada con efecto inmediato, descartándose para el próximo torneo intercontinental que tendrá lugar este verano.

¿Qué fue de Kaká? Sufrió la peor traición de una mujer, a qué se dedica con su fortuna y la alerta a Mbappé

El lateral debutó con la absoluta en 2011, contra España y su última convocatoria fue en junio de 2025, en una derrota contra Senegal. Walker, que se convirtió en uno de los mejores laterales derechos del mundo en sus etapas en el Tottenham Hotspur y el Manchester City, se marchó el pasado verano al Burnley y desde entonces no ha entrado en las convocatorias de Thomas Tuchel.

"Me entristece tomar esta decisión, pero estoy muy orgulloso de lo logrado con Inglaterra", dijo el futbolista de 35 años que disputó tres Eurocopas y dos Mundiales con el combinado nacional.

Durante su carrera con Inglaterra anotó un gol, en un clasificatoria contra Ucrania en 2013, y repartió trece asistencias. Además, llevó el brazalete de capitán en varias ocasiones y jugó las dos finales de la Euro que Inglaterra perdió en 2021 contra Italia y en 2024 contra España.

"Sé que todos los aficionados ingleses se unirán a mí al felicitar a Kyle por su increíble carrera internacional. Aunque solo he trabajado con él durante un corto periodo de tiempo, siempre he tenido en cuenta que es uno de los mejores jugadores que han representado a Inglaterra. Con una carrera internacional que se ha alargado durante catorce años y cinco torneos, puede mirar a esta etapa con gran orgullo", dijo Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra.

Donald Trump involucrado: el motivo por el que Nati Jota señaló a Messi y Antonela Roccuzzo tomó esta decisión


La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) comunicó que se hará un homenaje a Walker después de verano.

Unirme al canal de noticias
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
Mundial 2026
|
Decisión
|
Kyle Walker
|
Inglaterra
|