¡Mundial 2026! Anunció su retiro de selección candidata a ganar la Copa: "Me entristece tomar esta decisión"

Durante su carrera con Inglaterra anotó un gol, en un clasificatoria contra Ucrania en 2013, y repartió trece asistencias. Además, llevó el brazalete de capitán en varias ocasiones y jugó las dos finales de la Euro que Inglaterra perdió en 2021 contra Italia y en 2024 contra España."Sé que todos los aficionados ingleses se unirán a mí al felicitar a Kyle por su increíble carrera internacional. Aunque solo he trabajado con él durante un corto periodo de tiempo, siempre he tenido en cuenta que es uno de los mejores jugadores que han representado a Inglaterra. Con una carrera internacional que se ha alargado durante catorce años y cinco torneos, puede mirar a esta etapa con gran orgullo", dijo Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra.