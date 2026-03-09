Laporta aplasta a Xavi y revela por qué Messi no volvió al Barça; la reacción de Florentino por el fin de la Superliga

Joan Laporta estuvo esta noche con el periodista Juan Castaño en 'El Partidazo' de la Cadena Cope donde abundó sobre las declaraciones de Xavi Hernández, de quien dijo que es utilizado por Víctor Font (su rival en las elecciones presidenciales) y dio más detalles de la frustrada vuelta de Messi al Barcelona. El dirigente también explicó el motivo que lo apartó de la Superliga europea y la reacción de Florentino Pérez. Hubo tiempo para hablar de la posible continuidad de Robert Lewandowski, quien acaba contrato el próximo 30 de junio.

¿Cómo se encuentra en medio de tanto ruido? "Duermo cinco-seis horas bien dormidas. La semana pasada hicimos muchos actos y esta semana seguimos el mismo ritmo". ¿Le toca pisar el acelerador? "La semana pasada hicimos muchos actos, pero no noto una intensidad de crecimiento; lo llevo bien. Hubo un momento en que quería explicar de manera natural a los barcelonistas de a pie, a los que llevan un toro, los que van a un restaurante... y he visto mucha aceptación. Me encuentro bien cerca de los culés. Font está detrás de un ordenador introduciendo los datos de lo que hacemos nosotros. Son maneras de actuar y de ser muy distintas". ¿Quién ha ganado el debate hoy entre Font y usted? "Yo me he sentido muy bien y me dicen que vamos bien, pero no me gusta que me digan cómo van las encuestas. Nos encontramos un estadio muy deteriorado, un equipo que no ganaba y un club arruinado. Ahora tenemos un estadio nuevo, un equipo que gana y por eso queremos continuar". Declaraciones de Xavi "Se ve tanto la intencionalidad de hacer daño de Xavi, al que Font ha utilizado para dividir al barcelonismo, no les ha salido bien. Fue doloroso prescindir de él, pero por suerte lo hicimos porque los hechos son muy contundentes. Su dinámica era perdedora y la de Flick es ganadora. Hay que anteponer siempre al Barça por encima de leyendas".

Lo de Messi, ¿miente Xavi? "No entiendo lo que dice. Tenía que volver después de su etapa en el PSG, vino Jorge Messi (padre) a mi casa y me dijo que estarían mejor en Miami que en Arabia o Barcelona, donde tendrían mucha presión. Lo entiendí perfectamente. Esto solo intenta distorsionar las elecciones. No es cierto lo que dice. Xavi es utilizado por Font y no aporta nada al debate electoral. Yo aún le tengo mucho aprecio, pero decepciona esta manera de actuar". ¿Qué sucedió con Xavi como DT del Barcelona? "Él mismo reconoce por qué prescindimos de él. Dijo que el Barça no podía competir con el Madrid, me dijo que le habían tergiversado las palabras y Deco me avisó de que quería cambios en la plantilla y le llamé. Con Flick hablé en 2021, pero estaba con la selección alemana. Cuando Xavi dice que se va a final de temporada, nos empezamos a mover y Flick empezó a estudiar el club. Llega el final de temporada, Xavi dice que se quiere quedar y le digo: 'bien, ¿Crees en este equipo?'. Me dice que lo hará campeón y luego dice lo que dice". Usted dijo que tenía el 'ok' de LaLiga para la vuelta de Messi "No. Xavi me dice que quiere a Messi, hacemos un contrato y se manda a Jorge para que lo analicen. Y quedamos en que venga a casa". ¿Le daría miedo que Messi hable sobre esto? "No, en absoluto. Contaría esta versión porque fue lo que fue. No queremos desviar la atención de lo que interesa a los culés, desde nuestro punto, que son las elecciones. En este contexto, lo de Xavi no aporta nada".

¿Cuánto debía el Barça y cuánto debe ahora? "Hemos reducido en 200 millones la deuda. La deuda operativa era 680 millones más la financiación del Espai Barça, que son 1,500 millones y que se devolverá con los ingresos que generará el estadio. Hemos reducido la masa salarial, que era del 98% y ahora es del 54%. Nos hemos salido del 1:1 por las renovaciones, pero es fácil volver a recuperarlo. Se está haciendo un gran trabajo". ¿Hansi Flick se podría ir si no gana usted? "Flick ya se ha pronunciado. Está feliz en Barcelona. La coordinación con Deco es muy buena y Font ha dicho que quitaría a Deco. Font se ha convertido en el peligro número 1 del proyecto deportivo del Barça. Quiere sustituir a Deco por tres personas que harán el trabajo de uno, es un insulto. No hay proyecto deportivo con Font". Messi o Lamine Yamal "En este momento Lamine es un genio y una referencia del Barcelona. Messi ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Messi nos ha dado todo y el Barça también se lo ha dado todo. Hoy por hoy el Barça es el club de Cubarsí, Pedri, Lamine, Raphinha, Gavi, Bernal...". Lewandowski "Me encantaría que siguiera. Por mí haría lo posible si quiere quedarse, se lo ha ganado. Vino en un momento delicado, nos ayudó mucho a resurgir, se enfrentó al Bayern. Si sintió seducido. Sé que tiene ofertas de Arabia y de Estados Unidos. Creo que Robert no quiere irse. Intentaré que Deco entienda esto".