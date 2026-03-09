Laporta aplasta a Xavi y revela por qué Messi no volvió al Barça; la reacción de Florentino por el fin de la Superliga

<b>¿Cuánto debía el Barça y cuánto debe ahora?</b>"Hemos reducido en 200 millones la deuda. La deuda operativa era 680 millones más la financiación del Espai Barça, que son 1,500 millones y que se devolverá con los ingresos que generará el estadio. Hemos reducido la masa salarial, que era del 98% y ahora es del 54%. Nos hemos salido del 1:1 por las renovaciones, pero es fácil volver a recuperarlo. Se está haciendo un gran trabajo".¿<b>Hansi Flick se podría ir si no gana usted? </b>"Flick ya se ha pronunciado. Está feliz en Barcelona. La coordinación con Deco es muy buena y Font ha dicho que quitaría a Deco. Font se ha convertido en el peligro número 1 del proyecto deportivo del Barça. Quiere sustituir a Deco por tres personas que harán el trabajo de uno, es un insulto. No hay proyecto deportivo con Font".<b>Messi o Lamine Yamal</b>"En este momento Lamine es un genio y una referencia del Barcelona. Messi ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Messi nos ha dado todo y el Barça también se lo ha dado todo. Hoy por hoy el Barça es el club de Cubarsí, Pedri, Lamine, Raphinha, Gavi, Bernal...".<b>Lewandowski </b>"Me encantaría que siguiera. Por mí haría lo posible si quiere quedarse, se lo ha ganado. Vino en un momento delicado, nos ayudó mucho a resurgir, se enfrentó al Bayern. Si sintió seducido. Sé que tiene ofertas de Arabia y de Estados Unidos. Creo que Robert no quiere irse. Intentaré que Deco entienda esto".