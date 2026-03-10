Jugó en el Real Madrid y admite: "Pep Guardiola es probablemente el mejor técnico de la historia"

El exfutbolista, de 35 años, cree incluso que algún día <b>Kompany </b>se sentará en el banquillo de la selección de <b>Bélgica</b>, pero antes le gustaría verlo al frente de más clubes de élite."Sería un buen seleccionador de los 'Diablos', eso es seguro al cien por cien, pero no tengo ganas de verlo ahora en ese puesto. Quiero verlo en el día a día con el Bayern, o con otro club como el City, por ejemplo. Vincent aún no ha cumplido 40 años, no lo veo al frente de los 'Diablos' en los próximos cuatro o cinco años", cerró.