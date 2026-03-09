Champions League: los cuatro partidazos de este martes en los octavos de final; hora y por dónde verlos

Los octavos de final de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes 10 de marzo con cuatro imperdibles enfrentamientos. El primero de estos encuentros está programado para las 11:45 AM (de hora Honduras y México) y tendrá como protagonistas al Galatasaray turco contra el Liverpool.

Los 'Reds' buscarán salir vivos del 'infierno' de Estambul para intentar lograr la clasificación en Anfield la próxima semana. Cabe recordar que el Galatasaray avanzó a octavos tras echar a la Juventus en los playoffs mientras que el equipo inglés hizo los deberes y clasificó directo. Más tarde, a las 2:00 PM, se llevaran a cabo los otros tres partidos del día de manera simultánea. En uno de ellos, el Newcastle recibirá al Barcelona, que con Lamine Yamal a la cabeza intenta quedarse con la 'Orejona' después de 11 años.

Ambos equipos ya se cruzaron en la Fase de Liga de la presente edición, que terminó con triunfo azulgrana gracias al doblete de Marcus Rashford, y ahora lo harán en una eliminatoria directa que promete muchas emociones. A su vez, el Atlético de Madrid recibirá en el Metropolitano al Tottenham mientras que el Atalanta, único club italiano en carrera, tendrá una prueba durísima cuando enfrente al Bayern Múnich en Bérgamo, uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Cabe mencionar que todos estos partidos serán transmitidos por la señal de ESPN y también podrás seguirlo por Diez.hn, donde te llevaremos las mejores incidencias de cada uno.