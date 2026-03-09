Champions League: los cuatro partidazos de este martes en los octavos de final; hora y por dónde verlos

Ambos equipos ya se cruzaron en la Fase de Liga de la presente edición, que terminó con triunfo azulgrana gracias al doblete de <b>Marcus Rashford</b>, y ahora lo harán en una eliminatoria directa que promete muchas emociones.A su vez, el <b>Atlético de Madrid</b> recibirá en el Metropolitano al <b>Tottenham </b>mientras que el <b>Atalanta</b>, único club italiano en carrera, tendrá una prueba durísima cuando enfrente al <b>Bayern Múnich</b> en Bérgamo, uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.Cabe mencionar que todos estos partidos serán transmitidos por la señal de <b>ESPN </b>y también podrás seguirlo por Diez.hn, donde te llevaremos las mejores incidencias de cada uno.