Joan García lo confirma a toda Europa y Barcelona se pone a prueba: "Hemos aprendido, nos condicionó"

El portero del Barcelona Joan García ha afirmado este lunes, en la víspera de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle inglés, que el conjunto azulgrana ha aprendido de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, en las que el 4-0 de la ida "condicionó la eliminatoria". "Hemos aprendido de la eliminatoria contra el Atlético, donde el partido de ida nos condicionó. El equipo sabe que nuestro rival buscará sacar el mejor resultado posible, sobre todo en casa, y tomamos aquel enfrentamiento como ejemplo para guiarnos y no cometer los mismos errores", ha explicado el portero catalán.

Desde la sala de prensa del estadio St. James’ Park, García ha reconocido que, tras las derrotas ante el Atlético y el Girona a domicilio, el equipo azulgrana ha mejorado en aspectos clave, especialmente en la presión. "Antes, muchas veces presionábamos sin estar bien estructurados y ahora hemos dado un paso adelante. Se ha notado en los últimos partidos", ha indicado. El guardameta también ha valorado que haber jugado ya en el mismo escenario en la fase de liga europea de esta temporada les da una referencia sobre "el ambiente y el estilo de juego" del Newcastle, aunque no considera que el resultado anterior (1-2) influya demasiado, ya que "cada partido es diferente".



No obstante, García ha advertido que deberán "igualar el ritmo que impondrá el Newcastle, especialmente con la pelota", y ha destacado su confianza en la preparación física del equipo. "Hemos analizado el partido que jugamos: el ritmo que imponen, la presión alta y cómo confían en su físico. Queremos reforzar lo que hacemos bien y controlar lo que nos hizo daño. En líneas generales, fue un buen partido y tomamos eso como referencia", ha añadido. Finalmente, el portero de Sallent ha insistido en que el vestuario se mantiene centrado en lo deportivo y no se distrae por el "ruido externo" que rodea al club catalán, en plena carrera electoral por la presidencia y con la celebración de los comicios el próximo domingo 15 de marzo.