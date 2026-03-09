Joan García lo confirma a toda Europa y Barcelona se pone a prueba: "Hemos aprendido, nos condicionó"

Desde la sala de prensa del estadio St. James’ Park, García ha reconocido que, tras las derrotas ante el Atlético y el Girona a domicilio, el equipo azulgrana ha mejorado en aspectos clave, especialmente en la presión."Antes, muchas veces presionábamos sin estar bien estructurados y ahora hemos dado un paso adelante. Se ha notado en los últimos partidos", ha indicado.El guardameta también ha valorado que haber jugado ya en el mismo escenario en la fase de liga europea de esta temporada les da una referencia sobre "el ambiente y el estilo de juego" del Newcastle, aunque no considera que el resultado anterior (1-2) influya demasiado, ya que "cada partido es diferente".