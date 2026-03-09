Champions League

Hansi Flick responde a Xavi y comparó a un defensa con Lamine Yamal: "Sé la verdad y me la quedo para mí"

El entrenador azulgrana atendió la rueda de prensa antes de enfrentar al Newcastle en la Champions League.

2026-03-09

En medio de todo el ruido electoral, con la guerra dialéctica entre Joan Laporta y Víctor Font, y las polémicas declaraciones de Xavi Hernández, el Barcelona afronta este martes un complicado partido en campo del Newcastle por la ida de los octavos de la Champions League.

El técnico Hansi Flick espera que toda esta situación no afecte a su plantilla de cara al encuentro y alertó de la velocidad y calidad de los jugadores del club inglés. También dio su opinión sobre la entrevista de Xavi y aseguró que Cubarsí está al mismo nivel que Lamine, pero en la zaga.

Newcastle

"Juega bien, presionará bien en el uno contra uno, es rápido en ataque... tenemos que defender muy bien, con orgullo y valentía. Los dos partidos cuentan, es una eliminatoria. Ya lo vimos contra el Atlético en la Copa. Tenemos que tener cuidado, y lo tendremos".

Un rival inglés

"Juegan en la mejor liga del mundo, es increíble, tienen mucho dinero y pueden tomar decisiones. Nosotros somos fuertes, como ellos, y tenemos que jugar con nuestra filosofía y mostrarla al mundo".

Champions League

"Es diferente. Todo el mundo quiere mostrar lo mejor. Tenemos que jugar valientes y con confianza, pero sé que no será fácil, ellos tienen buenos y rápidos jugadores. Espero un buen equipo y un buen ambiente. Tenemos que jugar con eso. No será fácil. Hay que saber cómo jugar contra sus futbolistas rápidos y encontrar soluciones".

Las declaraciones de Xavi

"Somos colegas. Tengo buena relación. Lo he visitado y he hablado con él cuando entrenaba. Es una cosa privada. No tiene nada que ver con la prensa. Sé la verdad y me la quedo para mí (...) Es él quien debe responder si es el momento adecuado para hablar o no. Espero que no afecte al equipo".

Elecciones

"Me focalizo en este partido, en mañana, en mi equipo... el ambiente es increíble. Es lo que se espera. Mañana no nos preguntarán si jugamos mal por estos temas políticos sino por el partido. Son cosas para el presidente".

Planificación previo al partido

"Estamos aquí, centrados. Tras el partido en Bilbao, volamos aquí y no a Barcelona porque así había mas descanso. Había que ir de madrugada a Vitoria porque el aeropuerto de Bilbao estaba cerrado, era llegar a las 4 de la madrugada, hacer recuperación el domingo a las 12 y viajar el lunes. Creo que ha sido una buena planificación. Teníamos esta opción, y el hotel y el ambiente es bueno. Creo que todos estaban de acuerdo en que era lo mejor".

Posible salida de Deco, director deportivo

"Quiero centrarme en el partido. Hay que esperar. Desde el primer día he trabajado muy a gusto con Deco y Bojan. No sólo analizamos el primer equipo, también a los jugadores de La Masia. Cuando llegué hablamos de Casadó, Bernal y Gerard Martín. Tenemos la misma idea. Esta es una de las semanas más importantes de nuestra temporada. Tenemos que centrarnos en los partidos. Hemos creado un equipo para el futuro. Queremos que todo funcione y dar el cien por cien. Respeto mucho al Newcastle y tenemos que centrarnos en mañana. Creemos en los jugadores. Llevo un año y medio aquí y disfruto cada día. Hacemos el Barça del futuro".

Errores en defensa

"Hemos hablado y analizado aquel partido (contra Atlético en el Metrpolitano). De forma muy honesta, no defendimos como equipo, no lo hicimos como queríamos. Algunos jugadores no hicieron un buen trabajo en defensa. En casa, en cambio, todos defendían, todos mantenían la distancia necesaria, todos presionaron cuando se debe. Si no pones presión es difícil defender. Quiero ver que lo hacemos aquí. Quiero que todos los jugadores estén cerca, que presionen con y sin balón, el equipo sabe cómo jugar".

Rashford

"Ha vuelto tras estar unos partidos fuera. No he decidido aún si jugará, pero es una buena opción".

Estado del equipo

"Cubarsí, Lamine, Fermín, Bernal... Es un equipo joven. Son increíbles. Mejoran en cada partido. Es increíble ver a Cubarsí defender. Todos tienen mucha calidad. Él está al nivel de Lamine, pero en defensa. Estoy feliz por tenerlo. Ha mejorado mucho".

