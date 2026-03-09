Hansi Flick responde a Xavi y comparó a un defensa con Lamine Yamal: "Sé la verdad y me la quedo para mí"

<b>Newcastle </b>"Juega bien, presionará bien en el uno contra uno, es rápido en ataque... tenemos que defender muy bien, con orgullo y valentía. Los dos partidos cuentan, es una eliminatoria. Ya lo vimos contra el Atlético en la Copa. Tenemos que tener cuidado, y lo tendremos". <b>Un rival inglés</b>"Juegan en la mejor liga del mundo, es increíble, tienen mucho dinero y pueden tomar decisiones. Nosotros somos fuertes, como ellos, y tenemos que jugar con nuestra filosofía y mostrarla al mundo". <b>Champions League</b>"Es diferente. Todo el mundo quiere mostrar lo mejor. Tenemos que jugar valientes y con confianza, pero sé que no será fácil, ellos tienen buenos y rápidos jugadores. Espero un buen equipo y un buen ambiente. Tenemos que jugar con eso. No será fácil. Hay que saber cómo jugar contra sus futbolistas rápidos y encontrar soluciones". <b>Las declaraciones de Xavi </b>"Somos colegas. Tengo buena relación. Lo he visitado y he hablado con él cuando entrenaba. Es una cosa privada. No tiene nada que ver con la prensa. Sé la verdad y me la quedo para mí (...) Es él quien debe responder si es el momento adecuado para hablar o no. Espero que no afecte al equipo".