Pep Guardiola recibe la noticia que esperaba de Mbappé y las siete bajas confirmadas para la Champions: "Operado con éxito"

El brasileño Rodrygo Goes ha sido intervenido con éxito este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo que sufría en la rodilla derecha, una operación realizada por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.Rodrygo cayó lesionado ante el Getafe el pasado 2 de marzo, el día que reaparecía tras superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha y después de cumplir dos partidos de sanción en la Liga de Campeones por su expulsión en Da Luz ante el Benfica.