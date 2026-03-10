Pep Guardiola recibe la noticia que esperaba de Mbappé y las siete bajas confirmadas para la Champions: "Operado con éxito"

El brasileño Rodrygo Goes ha sido intervenido con éxito este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo que sufría en la rodilla derecha, una operación realizada por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Rodrygo cayó lesionado ante el Getafe el pasado 2 de marzo, el día que reaparecía tras superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha y después de cumplir dos partidos de sanción en la Liga de Campeones por su expulsión en Da Luz ante el Benfica.

Ocho días después de sufrir una doble rotura en al rodilla derecha, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada y unos tres meses de la próxima, perdiéndose el Mundial 2026 con Brasil, el delantero madridista se sometió con éxito a la cirugía. "Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid", informó el parte médico del club blanco, que añadió que el futbolista brasileño "comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación". Leyes, doctor cirujano especialista en lesiones de rodilla, ya operó en el pasado a jugadores del Real Madrid como Luka Modric, Dani Carvajal, Thibaut Courtois o Éder Militao.

El Real Madrid cierra la preparación sin Mbappé y con siete ausencias por lesión

El Real Madrid cerró la preparación del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones sin Kylian Mbappé, baja en el primer enfrentamiento ante el Manchester City al no recuperarse a tiempo de un esguince de rodilla, y con las ausencias de Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo. El panorama no mejora para Álvaro Arbeloa, que pasará de sufrir diez bajas en Balaídos a un mínimo de siete frente al City. El técnico madridista recuperará a Dean Huijsen y Franco Mastantuono, tras sanción, y a Eduardo Camavinga, que deja atrás una fuerte infección bucal que le impidió jugar los dos últimos encuentros del Real Madrid. Los tres, como Antonio Rüdiger que arrastra problemas musculares, pudieron ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas en la mañana del martes. En los minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación, con el grupo realizando un calentamiento con carrera corta antes de los habituales rondos, no se pudo ver al francés Kylian Mbappé. Por segundo día estuvo en las instalaciones del club blanco, tras regresar en la tarde del domingo de París, y prosiguió con su plan de recuperación entre el gimnasio y la sesión de fisioterapia. Tras no llegar en condiciones de jugar la ida de los octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu, el nuevo objetivo con el que trabaja Mbappé es poder ayudar al Real Madrid en la vuelta en el Etihad, el próximo martes 17 de marzo.