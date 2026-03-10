Arbeloa aclara la polémica con Mbappé, responde a Guti y Laporta recibe el peor dardo: "Cuadriplicó los pagos"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, alimentó la esperanza del madridismo de poder contar con el francés Kylian Mbappé en el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium, al asegurar que espera su regreso "muy pronto".Aunque el técnico madridista sigue sin poner una fecha al regreso de Mbappé, que se perderá ante el Manchester City en la ida en el Santiago Bernabéu su cuarto partido consecutivo por un esguince de rodilla, valoró su buena evolución tras una semana de recuperación en París."Está mucho mejor, hay que ir día a día viendo como evoluciona. Ha sido una semana muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones y cada día está mejor. Esperamos verle de vuelta muy pronto", manifestó Arbeloa.