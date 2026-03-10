Arbeloa aclara la polémica con Mbappé, responde a Guti y Laporta recibe el peor dardo: "Cuadriplicó los pagos"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, alimentó la esperanza del madridismo de poder contar con el francés Kylian Mbappé en el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium, al asegurar que espera su regreso "muy pronto". Aunque el técnico madridista sigue sin poner una fecha al regreso de Mbappé, que se perderá ante el Manchester City en la ida en el Santiago Bernabéu su cuarto partido consecutivo por un esguince de rodilla, valoró su buena evolución tras una semana de recuperación en París. "Está mucho mejor, hay que ir día a día viendo como evoluciona. Ha sido una semana muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones y cada día está mejor. Esperamos verle de vuelta muy pronto", manifestó Arbeloa.

El técnico aclaró sus palabras tras el triunfo liguero en Balaídos, cuando agradeció el esfuerzo de los jugadores que ganaron el partido con diez bajas y reconoció que su alegría "por los que han querido venir", no era un mensaje crítico para aquellos que no viajaron a Balaídos (como Mbapp) por molestias o sanción. "Cuando uno dice que está muy contento por los que han querido venir es por los que ha querido venir. Quería poner en valor a los que hicieron un esfuerzo sin estar en condiciones para ir a Vigo, que fueron varios jugadores los que lucharon, salieron al campo y rindieron. Es todos lo que dije, la interpretación es vuestra. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quisiera venir", zanjó.

Responde a Guti

José María Gutiérrez 'Guti' consideró en una entrevista con EFE que Álvaro Arbeloa recibió un "caramelo envenenado" al tomar las riendas del Real Madrid, a causa de la larga serie de lesiones que lastran al club blanco a un día de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. Guti, leyenda del Madrid y ahora comentarista de la Liga de Campeones en DAZN, afirmó que a pesar de las bajas, entre ellas las de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el orgullo madridista hace que "todo pueda pasar" en las noches europeas y opinó que el primer objetivo debe ser llegar con opciones a la vuelta de Manchester. En la larga conversación con EFE, Guti consideró que el Madrid tiene que "mirar muy seriamente" opciones para reemplazar a Toni Kroos y Luka Modric, cuya salida ha tenido un impacto inevitable en los equilibrios en el centro del campo tras un inolvidable ciclo ganador. El excentrocampista aseguró además que se siente cada vez más cómodo en su trabajo de comentarista en DAZN, que difundirá en exclusiva en español en Estados Unidos las eliminatorias Real Madrid-Manchester City y Atlético Madrid-Tottenham: "Cuando te sientes cómodo en un trabajo siempre das el cien por cien". La respuesta de Arbeloa: "Le tengo muchísimo aprecio por lo que significa para el Real Madrid; por el legado que dejó. Respeto muchísimo su opinión porque, como digo, tampoco estoy aquí para valorar todas las opiniones. Un saludo muy fuerte; ojalá le pueda dar un abrazo pronto"

