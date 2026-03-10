Entre lágrimas: Se lesiona y peligra ir al Mundial 2026

<b>Aunque el Bayern no ha confirmado</b> con exactitud el tiempo de recuperación. La noticia ha generado inquietud en Canadá, ya que Davies es la principal figura del equipo nacional que disputará el Mundial 2026 como país anfitrión junto a Estados Unidos y México.<br /> Su velocidad y capacidad ofensiva lo han convertido en uno de los futbolistas más importantes<b> de la Concacaf en los últimos años.</b>Por ahora, el objetivo del Bayern y del cuerpo médico de Canadá será recuperar completamente al jugador y <b>evitar riesgos que puedan comprometer</b> su participación en la próxima Copa del Mundo.