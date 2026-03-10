Entre lágrimas: Se lesiona y peligra ir al Mundial 2026

El lateral canadiense Alphonso Davies volvió a encender las alarmas en el fútbol internacional tras sufrir una nueva lesión con el Bayern Munich, situación que genera preocupación en la selección de Canadá a pocos meses del Mundial 2026. Davies tuvo que abandonar el encuentro frente al Atalanta por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-2026 cuando transcurría el minito 70..

Alphonso Davies se arrodilló repentinamente en la línea central y se cubrió la cara con la camiseta. Mientras sus compañeros intentaban consolarlo, las lágrimas ya brotaban de sus ojos. Al menos pudo abandonar el campo por su propio pie. Aún no se ha emitido un diagnóstico. La situación preocupa aún más porque el futbolista canadiense venía de recuperarse recientemente de una grave lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses. Tras regresar a la actividad a finales de 2025, Davies apenas había logrado disputar algunos partidos antes de sufrir esta nueva molestia física.