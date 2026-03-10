Champions League

Entre lágrimas: Se lesiona y peligra ir al Mundial 2026

Todo ocurrió el juego donde Bayern Múnich se midió al Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions League.

  • Entre lágrimas: Se lesiona y peligra ir al Mundial 2026

    Alphonso Davies llorando al salir del partido por la lesión contra Atalanta. Foto captura de video.
2026-03-10

El lateral canadiense Alphonso Davies volvió a encender las alarmas en el fútbol internacional tras sufrir una nueva lesión con el Bayern Munich, situación que genera preocupación en la selección de Canadá a pocos meses del Mundial 2026.

Davies tuvo que abandonar el encuentro frente al Atalanta por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-2026 cuando transcurría el minito 70..

Bayern Múnich despedazó al Atalanta en Champions League

Alphonso Davies se arrodilló repentinamente en la línea central y se cubrió la cara con la camiseta. Mientras sus compañeros intentaban consolarlo, las lágrimas ya brotaban de sus ojos. Al menos pudo abandonar el campo por su propio pie. Aún no se ha emitido un diagnóstico.

La situación preocupa aún más porque el futbolista canadiense venía de recuperarse recientemente de una grave lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses. Tras regresar a la actividad a finales de 2025, Davies apenas había logrado disputar algunos partidos antes de sufrir esta nueva molestia física.

¡Mundial 2026! Anunció su retiro de selección candidata a ganar la Copa: "Me entristece tomar esta decisión"

Aunque el Bayern no ha confirmado con exactitud el tiempo de recuperación. La noticia ha generado inquietud en Canadá, ya que Davies es la principal figura del equipo nacional que disputará el Mundial 2026 como país anfitrión junto a Estados Unidos y México.

Su velocidad y capacidad ofensiva lo han convertido en uno de los futbolistas más importantes de la Concacaf en los últimos años.

Por ahora, el objetivo del Bayern y del cuerpo médico de Canadá será recuperar completamente al jugador y evitar riesgos que puedan comprometer su participación en la próxima Copa del Mundo.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Champions League
|
Alphonse Davies
|
Bayern Múnich
|