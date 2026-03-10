Donnarumma 'celebra' la baja de Mbappé en el Real Madrid y sorprende a todos: "Menos trabajo"

“Desde ese año he crecido muchísimo porque he jugado más partidos y tengo más experiencia. Esos momentos te ayudan a crecer y a aprender a gestionar esas situaciones. No tengo una situación de revancha, este miércoles habrá un partido diferente”, valoró.<b>Donnarumma </b>elogió al portero titular del <b>Real Madrid</b>, el belga <b>Thibaut Courtois</b>. “Tengo una excelente relación con Courtois. Es uno de los mejores porteros del mundo, le llevo admirando mucho tiempo. Tengo todo que aprender de un portero como él”, destacó.