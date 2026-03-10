¿Cansado de enfrentar al Madrid? Guardiola responde y lo que dijo de Vinicius y Mbappé: "No tengo relación con él"

<b>Las emociones</b>"Hemos venido muchas veces, los jugadores conocen el campo. No pueden pasar cosas buenas si no eres quien eres. Te tienes que mirar a los ojos y decir 'Vamos a por ello'. A lo mejor pasas. Tienes que ser como eres. Son 180 minutos y tenemos que controlar los momentos buenos y los malos".<b>Jugadores nuevos</b>"La primera vez que llegan a este estadio es diferente, están empezando a vivirlo. Esperemos que sigan pasando".<b>¿Esta vez es diferente?</b>"Llegamos mejor. Son equipos muy experimentados y mañana veremos qué pasa".