Champions League

¿Cansado de enfrentar al Madrid? Guardiola responde y lo que dijo de Vinicius y Mbappé: "No tengo relación con él"

El entrenador del City fue consultado sobre las declaraciones de Arbeloa y cómo afronta volver a medirse ante los blancos.

2026-03-10

Pep Guardiola atendió la rueda de prensa para hablar sobre el partido de este miércoles frente al Real Madrid en el Bernabéu por la ida de los octavos de final de Champions League.

El técnico catalán del Manchester City reconoce que no hay modo de frenar a Vinicius y que antes era un poco más fácil porque tenían a Walker. Se refirió a la baja de Kylian Mbappé y dijo que no puede aconsejar a Álvaro Arbeloa porque no comparten relación.

Diferencias entre los dos equipos

"Tienen bajas, el Madrid siempre es el Madrid. Solo hay matices. Por muchas teorías, depende de los jugadores".

¿Es la eliminatoria más desigualada?

"Lo veremos el próximo martes. No seré yo quien menosprecie a este club, sé lo difícil que es esta competición. Todos me parecen complicados".

¿Cómo parar a Vinicius?

"Antes teníamos a Walker. Es una amenaza constante, debemos estar muy juntos y correr para atrás. Por mucho que lo controles, siempre hay cosas que son difíciles de controlar".

Mbappé y su recuperación

"¿Es importante mi opinión? ¿De verdad? Según las informaciones, por lo visto, no fue solo (risas). En nuestro club también pasa".

¿Está cansado de enfrentar al Madrid?

"Al Madrid no le veo entrenar, veo partidos pero no sé la realidad. Me agarro a lo que somos nosotros, no me queda otra. Lo veremos mañana. Son muchas veces ya, está bien el sorteo. Comemos bien, cenaremos bien y tendremos que estar bien para llegar al partido de Inglaterra".

Palabras de Arbeloa

"Es la primera vez que juego contra él. Pero nos conocemos bien y hay algunos ajustes. No hay sorpresas".

Consejo a Arbeloa

"No hemos coincidido nunca. Los consejos hay que darlos a la gente que conoces. A Xabi sí porque coincidimos, pero con Álvaro no tengo relación".

Gestión de los minutos de los jugadores

"Mañana jugamos once contra once, queremos que todo el mundo esté en forma. Jugamos muchas competiciones, queremos sacar un buen resultado".

Las emociones

"Hemos venido muchas veces, los jugadores conocen el campo. No pueden pasar cosas buenas si no eres quien eres. Te tienes que mirar a los ojos y decir 'Vamos a por ello'. A lo mejor pasas. Tienes que ser como eres. Son 180 minutos y tenemos que controlar los momentos buenos y los malos".

Jugadores nuevos

"La primera vez que llegan a este estadio es diferente, están empezando a vivirlo. Esperemos que sigan pasando".

¿Esta vez es diferente?

"Llegamos mejor. Son equipos muy experimentados y mañana veremos qué pasa".

Factor del miedo

"Cuando jugamos en Anfield, Emirates, Camp Nou... Hay que darlo todo. Al final siempre te intentarán distraer, pero es un partido de fútbol. Prefiero estar antes que no estar. Jugar los octavos y pasar a cuartos, significa que estamos en la élite de Europa. Para los que jugamos aquí, es un aprendizaje y vamos a dejar todo en el campo".

Identidad

"El partido contra el Newcastle define lo que somos. Queremos ser proactivos, recuperar, atacar rápido... De lo contrario, nos venimos abajo. Ha sido una montaña rusa, no puedes estar siempre arriba. A veces juegas horrible y pasas, el fútbol es imprevisible. Pero tienes que jugar con tu esencia y tener la sensación de que mereces estar ahí".

Aprendizaje

"Hay que jugar mejor que el rival. El fútbol moderno es impredecible. A veces juegas mejor y no tienes el resultado que te apetece. Siempre hay que intentarlo. Cuando estaba en el Barcelona tenía la sensación de que nunca éramos lo que teníamos que ser. En el Bayern igual. Tenemos que intentar ser nosotros mismos y no mirar las consecuencias. Si te quedas fuera es porque has sido quien tienes que ser".

¿Cuándo cambió esto?

"Creo que cuando jugamos la final de la Champions. Con aquel equipo, las experiencias del pasado nos ayudaron a crecer. Muchos partidos donde jugábamos bien, pero nos quedábamos fuera".

