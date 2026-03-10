Arbeloa los recupera: los tres jugadores del Real Madrid que ya están disponibles para el duelo ante el City

El <b>Real Madrid</b> cerró la preparación del partido de ida de los octavos de final de la Champions League sin<b> Kylian Mbappé</b>, baja en el primer enfrentamiento ante <b>Manchester City</b> al no recuperarse a tiempo de un esguince de rodilla, y con las ausencias de <b>Álvaro Carreras</b>, <b>David Alaba</b>, <b>Éder Militao</b>, <b>Dani Ceballos</b>, <b>Jude Bellingham </b>y <b>Rodrygo</b>.El panorama no mejora para Álvaro Arbeloa, que pasará de sufrir diez bajas en Balaídos a un mínimo de siete frente al City. Sin embargo, el técnico madridista recupera a <b>Dean Huijsen </b>y<b> Franco Mastantuono</b>, tras sanción, y a <b>Eduardo Camavinga</b>, que deja atrás una fuerte infección bucal que le impidió jugar los dos últimos encuentros.