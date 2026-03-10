Champions League

Arbeloa los recupera: los tres jugadores del Real Madrid que ya están disponibles para el duelo ante el City

El conjunto merengue recibe este miércoles al Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League.

2026-03-10

El Real Madrid cerró la preparación del partido de ida de los octavos de final de la Champions League sin Kylian Mbappé, baja en el primer enfrentamiento ante Manchester City al no recuperarse a tiempo de un esguince de rodilla, y con las ausencias de Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

El panorama no mejora para Álvaro Arbeloa, que pasará de sufrir diez bajas en Balaídos a un mínimo de siete frente al City. Sin embargo, el técnico madridista recupera a Dean Huijsen y Franco Mastantuono, tras sanción, y a Eduardo Camavinga, que deja atrás una fuerte infección bucal que le impidió jugar los dos últimos encuentros.

Los tres, como Antonio Rüdiger que arrastra problemas musculares, pudieron ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas en la mañana del martes.

En los minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación, con el grupo realizando un calentamiento con carrera corta antes de los habituales rondos, no se pudo ver a Mbappé. Por segundo día estuvo en las instalaciones del club, tras regresar en la tarde del domingo de París, y prosiguió con su plan de recuperación entre el gimnasio y la sesión de fisioterapia.

Tras no llegar en condiciones de jugar la ida de los octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu, el nuevo objetivo con el que trabaja Kylian es poder ayudar al Real Madrid en la vuelta en el Etihad, el próximo martes 17 de marzo.

Camavinga, Mastantuono y Huijsen podrán estar para el partido de Champions League.

Es la fecha también marcada por Carreras para volver, tras sufrir una pequeña dolencia muscular en el gemelo de la pierna derecha. El zurdo ya trabajó con los recuperadores del club en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva, donde también se quedaron recluidos completando sus planes de recuperación Alaba, Militao, Ceballos y Bellingham.

Arbeloa preparó con los jugadores que tiene disponibles y un nutrido grupo de canteranos, los detalles del primer enfrentamiento ante el City, y sacó conclusiones para los retoques que introducirá en el once que venció en Balaídos el pasado viernes en la última jornada de LaLiga.

Redacción web
Agencias EFE

Champions League
Álvaro Arbeloa
Manchester City
Real Madrid
