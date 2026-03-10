Arbeloa los recupera: los tres jugadores del Real Madrid que ya están disponibles para el duelo ante el City

El Real Madrid cerró la preparación del partido de ida de los octavos de final de la Champions League sin Kylian Mbappé, baja en el primer enfrentamiento ante Manchester City al no recuperarse a tiempo de un esguince de rodilla, y con las ausencias de Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo. El panorama no mejora para Álvaro Arbeloa, que pasará de sufrir diez bajas en Balaídos a un mínimo de siete frente al City. Sin embargo, el técnico madridista recupera a Dean Huijsen y Franco Mastantuono, tras sanción, y a Eduardo Camavinga, que deja atrás una fuerte infección bucal que le impidió jugar los dos últimos encuentros.

Los tres, como Antonio Rüdiger que arrastra problemas musculares, pudieron ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas en la mañana del martes. En los minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación, con el grupo realizando un calentamiento con carrera corta antes de los habituales rondos, no se pudo ver a Mbappé. Por segundo día estuvo en las instalaciones del club, tras regresar en la tarde del domingo de París, y prosiguió con su plan de recuperación entre el gimnasio y la sesión de fisioterapia. Tras no llegar en condiciones de jugar la ida de los octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu, el nuevo objetivo con el que trabaja Kylian es poder ayudar al Real Madrid en la vuelta en el Etihad, el próximo martes 17 de marzo.