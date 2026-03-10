Atlético de Madrid destroza a grande en crisis y prácticamente está en cuartos de final de Champions League

El equipo rojiblanco se fue al descanso con una contundente ventaja de 4-1, marcada por los errores del portero Antonín Kinský , quien fue sustituido en el minuto 17 por Guglielmo Vicario tras cometer dos fallos graves en los goles del conjunto español.

El Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham Hotspur en el Estadio Metropolitano, en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League , en un encuentro que ya estaba prácticamente decidido desde el primer tiempo.

En el minuto 4, Kinský se resbaló al sacar de puerta, el balón lo recuperó Ademola Lookman, que cedió a Julián Álvarez, y este asistió a Marcos Llorente, quien abrió el marcador (1-0).

En el minuto 14, Antoine Griezmann marcó el 2-0 tras otro resbalón defensivo, esta vez del zaguero Micky van de Ven. Apenas un minuto después, al 15, Julián Álvarez anotó el 3-0 luego de otro error de Kinský en un intento de despeje, situación que provocó su sustitución dos minutos más tarde.

El cuarto gol llegó en el minuto 22 por medio de Robin Le Normand, mientras que Pedro Porro descontó para el Tottenham en el minuto 26, dejando el marcador 4-1 al descanso.

En el segundo tiempo, el Atlético mantuvo el dominio y Julián Álvarez firmó su doblete en el minuto 55 para poner el 5-1. El Tottenham logró maquillar el resultado en el minuto 76 con un gol de Dominic Solanke, pero la goleada ya estaba consumada.