Atlético de Madrid destroza a grande en crisis y prácticamente está en cuartos de final de Champions League

El <b>Atlético de Madrid </b>goleó 5-2 al <b>Tottenham Hotspur </b>en el Estadio Metropolitano, en el partido de ida de los octavos de final de la <b>UEFA Champions League</b>, en un encuentro que ya estaba prácticamente decidido desde el primer tiempo.El equipo rojiblanco se fue al descanso con una contundente ventaja de 4-1, marcada por los errores del portero <b>Antonín Kinský</b>, quien fue sustituido en el minuto 17 por <b>Guglielmo Vicario </b>tras cometer dos fallos graves en los goles del conjunto español.