Julián Álvarez impacta a Europa con lo que dijo del Barcelona tras goleada de Atlético: "Se hablan muchas cosas"

El delantero argentino fue consultado sobre su posible llegada al Barcelona tras los rumores y él respondió con contundencia.

2026-03-10

Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, abrió las dudas sobre su futuro en el conjunto rojiblanco, al asegurar que no sabe si estará la próxima campaña en el club, aunque remarcó que está “muy feliz aquí”.

Después de la victoria por 5-2 contra Tottenham, con dos goles suyos, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en el Metropolitano, la prensa preguntó al atacante por su futuro.

“¿Puedes garantizar que la próxima temporada tú estarás en el Atlético de Madrid?, le cuestionaron en la zona mixta.

“Yo que sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe. Pero estoy muy feliz acá. Me haces una pregunta que después sale por todos los lados, pero estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá, nunca dije nada ni hable mal del club, estoy muy agradecido, la gente también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz”, contestó el delantero argentino.

Y preguntado por las noticias de algunos medios que lo han acercado al Barcelona, Julián Álvarez afirmó: “Yo no tengo nada para decir. Son cosas que se dicen en las redes sociales. Se hablan muchas cosas, pero cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Estoy bien acá, estoy muy contento y peleando en todas las competiciones”.

