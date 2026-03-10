Javier Mascherano advierte al Nasville del hondureño Andy Najar y se rinde ante Messi: "Es un jugador único"

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, destacó este martes que el club tiene depositada mucha ilusión en la Copa de Campeones de la Concacaf, que indicó que es el último torneo que les queda por conquistar, aunque advirtió que no deben obsesionarse. "La 'Champions', de las competencias que normalmente juega el club, es la que falta. A todos nos genera mucha ilusión, lo que no nos podemos permitir es que nos genere obsesión", dijo el técnico argentino en la rueda de prensa de previa al debut del Inter Miami en una nueva edición del torneo.

El Inter Miami visita mañana al Nashville para la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. La última vez que el equipo liderado por Lionel Messi disputó esta competición fue el pasado abril, cuando se estrelló en semifinales contra el Vancouver Whitecaps y cayó por un 1-5 global. No obstante, Mascherano indicó que la conquista del título continental no puede desviar su atención de la MLS. "Empezar bien la liga y llegar lo más lejos posible en 'Champions' son los grandes objetivos en el primer semestre", expresó. Un jugador fundamental para alcanzar esos objetivos será Messi, a quien Mascherano consideró "un jugador único" y subrayó que su grandeza va más allá de las estadísticas. "Ha conseguido no solamente llegar a cifras increíbles en cuanto a goles y asistencias, pero lo que aporta al juego en sí es mucho más", sostuvo. Sobre el partido contra el Nashville, el preparador de 'Las Garzas' recordó que es un equipo que conocen bien después de haberse enfrentado a ellos en cinco partidos la temporada pasada.