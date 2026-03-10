Javier Mascherano advierte al Nasville del hondureño Andy Najar y se rinde ante Messi: "Es un jugador único"

<b>Javier Mascherano</b>, entrenador del <b>Inter Miami</b>, destacó este martes que el club tiene depositada mucha ilusión en la <b>Copa de Campeones de la Concacaf</b>, que indicó que es el último torneo que les queda por conquistar, aunque advirtió que no deben obsesionarse."La 'Champions', de las competencias que normalmente juega el club, es la que falta. A todos nos genera mucha ilusión, lo que no nos podemos permitir es que nos genere obsesión", dijo el técnico argentino en la rueda de prensa de previa al debut del <b>Inter Miami </b>en una nueva edición del torneo.