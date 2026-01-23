Levante conquista triunfo de oro que lo pone a soñar con salvarse del descenso en España, ¿y Kervin Arriaga?

El Levante consiguió su primer triunfo en la presente temporada de la Liga española tras imponerse al Elche con un gol en el último minuto, resultado que revitaliza sus aspiraciones de salvar la categoría. La victoria llegó en un duelo intenso y cargado de emociones en el estadio Ciutat de Valencia.El conjunto granota tuvo que remar contracorriente, ya que estuvo en desventaja en dos ocasiones durante el partido. Sin embargo, las anotaciones de Pablo Martínez, Adrián de la Fuente y Alan Mattuorro le permitieron darle vuelta al marcador y sumar tres puntos vitales ante su afición.