Levante conquista triunfo de oro que lo pone a soñar con salvarse del descenso en España, ¿y Kervin Arriaga?

El conjunto granota tuvo que remar contracorriente, ya que estuvo en desventaja en dos ocasiones durante el partido. Sin embargo, las anotaciones de Pablo Martínez, Adrián de la Fuente y Alan Mattuorro le permitieron darle vuelta al marcador y sumar tres puntos vitales ante su afición.

El Levante consiguió su primer triunfo en la presente temporada de la Liga española tras imponerse al Elche con un gol en el último minuto, resultado que revitaliza sus aspiraciones de salvar la categoría. La victoria llegó en un duelo intenso y cargado de emociones en el estadio Ciutat de Valencia.

Con este triunfo, el equipo dirigido por el técnico portugués Luis Castro alcanzó los 17 puntos en la tabla de posiciones. Además, logró recortar a tres unidades la distancia con la zona de salvación, objetivo primordial de los valencianos tras una floja primera mitad de la temporada.

No todo fue positivo para el Levante, ya que el futbolista hondureño Kervin Arriaga volvió a iniciar el encuentro desde el banquillo por segundo partido consecutivo. El legionario catracho no fue tomado en cuenta desde el arranque en un compromiso clave para el equipo.

Arriaga tuvo que esperar en la banca sin recibir minutos, ya que Luis Castro sorpresivamente volvió a dejarlo sin participación. Se desconoce si la decisión fue estrictamente técnica, aunque el “Misilito” ha presentado algunas molestias en las últimas semanas y el entrenador habría optado por reservarlo para evitar una lesión que lo aleje de la recta decisiva del campeonato.