Exclusiva con Jorge Salomón: ¿Quién será el nuevo técnico de Honduras? ¿Cuándo lo anunciarán? ¿Descartado amistoso contra Argentina?

Jorge Salomón también responde sobre Keyrol Figueroa , el tan comentado amistoso con Argentina, aclara si Jesús Casas es el principal candidato para el banquillo de Honduras y revela la reunión que tuvo con Pedro Troglio. LA ENTREVISTA CON JORGE SALOMÓN ¿Nos puede contar cómo Honduras le "robó" el director deportivo a Costa Rica, ya que ellos también lo querían? Nosotros no les robamos nada, él estaba en España, empezamos las pláticas vía zoom y luego estuvimos platicando por teléfono y llegamos a la conclusión de que era importante que viniera a Honduras. Este es un proyecto que creemos en él y que también cabía dentro de lo que él estaba buscando en su vida profesional. Él tenía opciones en varios países de América, pero las cosas se dieron y pudimos llegar a un acuerdo, pudimos platicar mucho y entender lo que estábamos haciendo todas las partes. Es una persona que viene a reorganizar la parte deportiva de la Federación y guiarnos a buscar un camino de profesionalización del fútbol de Honduras. Es un plan de acción a largo plazo, estamos pensando en eso, tiene todas las aptitudes, el conocimiento y la experiencia. ¿Qué vendrá a hacer Francis Hernández, cuáles son sus roles y hasta dónde pueden llegar sus decisiones? En primer lugar, es el director deportivo de la Federación, él puede participar en todos los temas que quiera deportivos de la Federación y hay campos que son prioritarios. Su plan de trabajo lo va a ir adaptando, tanto de abajo hasta Selección mayor, fútbol femenino, escuela de entrenadores... No nos podemos comer el pastel en una sola cortada, poco a poco vamos a ir repartiendo las funciones. Además de ser el encargado de elegir al entrenador, ¿tendrá él la potestad de incidir en una convocatoria o incluso en la parte táctica? ¿Cuáles serán sus funciones específicas? Él va a poder sentarse y evaluar a todo el personal de la Federación, a los técnicos que están en las selecciones juveniles, trabajar en equipo, evaluar todo lo que se está haciendo y en qué se puede mejorar, lógicamente esperamos que de él salgan las propuestas de director técnico de la Selección mayor y discutirlas con la Comisión de Selecciones y el Comité Ejecutivo para ver cuáles son las mejores opciones, lógicamente. Él como especialista nos puede dar sus opiniones para que nosotros podamos tener una toma de decisiones más puntual y desde un punto de vista más deportivo, que sea integral. Él va a participar en todas las decisiones, el director deportivo estará con el técnico, colaborar con él en todas las cosas como un director deportivo lo tiene que hacer, el técnico es el responsable de su equipo, él no tiene nada que ver con las alineaciones, ese es trabajo de los entrenadores. ¿A cuánto tiempo le apunta con este nuevo proyecto? Debería durar mínimo cuatro años. El fútbol en los últimos 10 o 12 años ha sufrido transiciones a nivel mundial y nosotros tenemos que meternos en esa transición y parte de esto es tener a alguien que ya lo sabe hacer, que sabe cómo hacerlo y que nos guíe a nosotros.

¿Qué le vendieron a Francis Hernández para cautivarlo de que viniera a Honduras? Primero, no hay que mentir en nada, le explicamos lo que teníamos, platicamos sobre lo que más o menos visualizábamos, él nos explicó un poco cuál era el camino que teníamos que seguir para alcanzar el éxito, qué teníamos que hacer, cómo teníamos que trabajar para mejorar en la parte deportiva. El plan que nos mostró para mejorar es mucho de trabajo de recurso humano, de integración de ellos, de esquemas de trabajo, de orden, planificación y una reorganización internamente. Pero con todo eso está hablando de sembrar una semilla para el futuro, pero ¿tampoco es que se está renunciando a una clasificación al Mundial? Para poder clasificar a un Mundial tenemos que hacer estos cambios, si no los hacemos vamos a continuar en lo mismo. A través de esta transformación podemos lograr estar en el Mundial 2030. ¿Es suficiente tiempo para cambiar todo lo que están planificando? Tenemos tres años y meses, pero sí es importante porque ya se va cambiando la estructura, el mecanismo. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y en conjunto, tenemos que generar un inventario de jugadores, hay que trabajar inmediatamente, vamos a empezar en la búsqueda del técnico. Con Francis ya contratado, ¿en cuánto tiempo se espera tener al nuevo DT de la Selección? Estamos siendo diligentes, dependiendo de las opciones que vayan apareciendo, ahí lo vamos a hablar con la Comisión de Selecciones y con el Comité Ejecutivo, pero sí ya estamos trabajando en ese tema. No crean que hemos estado de brazos caídos ni nada por el estilo, se está trabajando y queremos tomar decisiones diligentes, rápidas, por eso tomamos esta decisión para principios de años. Lo que estamos haciendo ahorita lo planificamos desde noviembre. En marzo ya ha fecha FIFA ¿habrá seleccionador para ese tiempo? Eso sería lo óptimo, acabamos de tomar la decisión de Francis la semana pasada, ya él está trabajando en generar información suficiente para esto, es un proceso, hay que tener entrevistas, reuniones, y ya después tener suficiente información para tomar una decisión. Ya estamos trabajando y no quiero decirles un día. Si ustedes me preguntan a mí, lógicamente que antes de marzo sería una fecha ideal tener ya un cuerpo técnico. ¿El interinato no está en su cabeza Jorge Salomón? No estamos buscando interinato, lo ideal es arrancar lo más pronto posible, no con interinato porque a veces se pierde un poquito el trabajo. ¿Honduras no jugará en marzo entonces ya que no están pensando en interinato? La fecha límite para mí sería antes de la fecha FIFA de marzo, si lo logramos sí podemos pactar juegos. ¿Qué opinión tiene Francis Hernández del amistoso contra Argentina en junio? ¿Cuál es la realidad con ese partido? La verdad que no hemos entrado a verlo ese tema, tampoco nos han mandado los contratos ni nada por el estilo. El partido con Argentina no está descartado, pero nosotros no podemos agarrar compromisos sin tener un plan.

¿Puede Honduras decirle no a un amistoso a la campeona del Mundo?

En este momento lógicamente que no, sí nos interesa el partido a nosotros, pero nada es real hasta que no se firme. Lo dijo el presidente, pero a nosotros el contrato y las condiciones no nos ha llegado. Estamos abiertos lógicamente.



¿La nacionalidad española de Francis, no es una guía para saber que el próximo DT de Honduras será un español o será de otro país de Europa? ¿Qué ha pensado usted como presidente de la FFH?

La nacionalidad del técnico está abierta a lo que vayamos encontrando y escogiendo de la mano con él y que sea apta para el proceso que queremos hacer, pero no estamos amarrado a ninguna nacionalidad como no estábamos amarrado en la escogencia del director deportivo, vimos opciones de varias personas en Sudamérica.



Ya se rumoran varios nombres de directores técnicos ¿Qué tan cierto es lo del español Jesús Casas?

En primer lugar con Francis estuvimos trabajando en un plan de proyecto, él nos presentará opciones reales de técnicos que él considere, vendrán propuestas también que nosotros tenemos acá en la Federación, hay muchos currículos que tenemos que evaluar, tenemos varias opciones que nos han mandado y él tendrá que hacer las evaluaciones.



¿Y los currículos que les han llegado de dónde son?

Sudamericanos. Hay dos europeos, no voy a entrar en nacionalidades, pero han llegado varios currículos después de noviembre.



¿Y Jesús Casas?

Son nombres que salen porque es gente que ha trabajado en la Federación de España y como han estado ahí me los han mencionado, pero Francis debe hacer su trabajo de escoger.



¿Cuál es el perfil que estamos buscando con toda esta transformación?

Francis ya está trabajando y me está poniendo todas las aptitudes que debe tener. Esas es una de las cosas que vamos a estar revisando este viernes y el martes.



¿Qué perfil prefiere usted como presidente de la Federación?

No me gustaría ser irresponsable diciendo cosas, lo más importante no es lo que yo quiera, sino lo que ocupa la Selección de Honduras y qué es lo mejor para el fútbol de Honduras y no es lo que yo piense. Es un profesional que nos ayude a guiarnos, a aconsejarnos y que nos diga, ‘el perfil que se ocupa es este’, si lo hago yo ya no tiene sentido.



¿Cómo está la situación financiera de la Federación de Honduras para la contratación del nuevo entrenador? Cuál es el techo salarial?

Eso ya lo discutimos con Francis y ya le dimos un aproximado para que pueda hacer las gestiones ya que estos son años más difíciles de lo normal, eso ya lo hemos hablado y está en la base del presupuesto.



¿Qué posibilidades hay de tener hondureños dentro del nuevo cuerpo técnico de la Selección?

Ya hemos incorporado técnicos hondureños en algunos procesos que dentro de lo que les pedimos es dejar semillas en Honduras. Dentro de eso le pedimos a Francis para ver esa posibilidad y que no sea impuesto, esto no es política, es profesionalismo y trabajo. Cuando uno pone nombre es que lo impuso el presidente... él que venga tendrá que ver quién se adapta al sistema y ojalá que sean muchachos jóvenes que puedan formarse.



¿Cómo está el tema de Keyrol Figueroa, está trabajando en eso la Federación?

Primero, todos sabemos el cariño que le tenemos a Maynor Figueroa y toda su familia, a Maynor como el capitán de la Selección que fue y como persona. Hay buena relación con él y su esposa, siempre queremos lo mejor para él. Honduras es la casa de Maynor, los dos hijos de él son bienvenidos a Honduras, es su casa, son hijos nuestros y como Selección siempre son bienvenidos. En algún momento ya se hablará con Maynor a largo plazo. Esperemos que arranque y quiero que sepan que son de la casa.



La FFH y el Director Deportivo irá a convencer al hijo de Maynor... se lo podrá arrebatar a Estados Unidos.

Es un trabajo del Director Deportivo, evaluar todo, sentarse con su familia, con Maynor, mostrarle el proyecto que estamos montando en Honduras y ver lo importante que pueda ser en la vida profesional del jugador en Honduras. Eso sí va a pasar, luego ya será una decisión familiar si aceptan. Es una de las cosas que tiene qué hacer el director deportivo.



Francis regresa en febrero ya manos a la obra, verá el Premundial Sub-17.

Ya estará acá en Honduras, está haciendo sus últimos tramites legales en España para mudarse y la idea es que esté presente en el Premundial Sub-17 en San Pedro Sula.



¿Es cierto que se reunieron con Pedro Troglio, está entre los candidatos?

Con Pedro Troglio nos vimos, pero en un cumpleaños que estaba presente. No puedo decirle que no a nadie porque Francis tiene que valorar todas las opciones que hay. Pedro Troglio es una opción para Honduras, no puedo decir que no. Él tiene que valorar y entrevistarse con Francis, sino vamos a regresar a lo que estábamos haciendo antes. Francis tiene que valorar y decidir.



¿Entonces esa reunión con Troglio fue por el cumpleaños y nada de la Selección?

Obviamente, a Pedro lo conocí bien, estuve el año pasado en Argentina y fuimos a cenar porque somos personas de fútbol, pero este tema es del Director Deportivo, él es la persona que lleva esta situación.



Se lo menciono porque Pedro dice que quiere ser entrenador de la Selección de Honduras.

Nos alegra que él quiera, pero estamos en un proceso donde tenemos que respetar lo que estamos haciendo porque sino no vamos a caminar para adelante. Mencionar nombres, no es el momento porque la persona que decidirá se acaba de presentar y él evaluará los currículum que lleguen.



¿Qué les ha comentado Francis de lo que es el fútbol de Honduras?

Somos una Selección que es competitiva, en el ranking estamos arriba, se subió bastante. Hemos tenido competencia de una y otra manera, siempre estamos en los mundiales menores, esos son buenos síntomas para él, solo queda unir e integrar las cosas. La Liga Nacional no la ha visto hasta que inicie, él está valorando el personal, para él necesita ver la parte formativa de abajo y ver cómo la hará funcionar en todo el sistema para que produzca. Allí tenemos dos técnicos europeos, un italiano y un español, son dos personas que ayudarán y eso le hizo decidirse.



El presidente Rafael Villeda renunció a la Comisión de Selecciones, hay más miembros que saldrían. ¿Quiénes llegarían?

Se incorporará nueva gente a la Comisión, Rafa es una persona de fútbol, por razones personales de él, estaba desde 2010, él necesita un descanso y solo el que no está sabe del nivel de presión que genera. Él siempre dará el apoyo, habrá personas que podrían unirse.



¿Para 2030, que está pensando FIFA sobre Concacaf, aumentarán los boletos?

Las baterías están puestas en el Mundial 2026 ahorita, pero ya al nivel de Concacaf estamos hablando con FIFA para el formato que se tiene que seguir porque se abre la gama, ya la clasificación son seis equipos directos y no sabemos como serán los repechajes. Lo que sí es que los seis boletos directos se mantienen y solo ver como se integra la Liga de Naciones ya que será un tema importante para las eliminatorias para el Mundial por el tema ranking. Son cosas que hay que tomar en cuenta y una de las cosas que vimos con Francis fue ese tema y la eliminatoria de Concacaf es muy parecida a la de Europa y los ajustes irán muy marcados a como es en Europa. Creo que por allí vendrán los formatos y en los próximos meses los tendremos más claros en la mesa.



¿En cuánto a tema de infraestructura, hay planes de modernización?

Ya está aprobada la cancha de grama natural en Siguatepeque y esperamos en este año 2026 tenerla terminada, ya la FIFA tiene todo y esperamos, ya la oficina de FIFA la aprobó. Es una cancha de fútbol 11 de grama natural, ya con eso tendremos completo el complejo de Siguatepeque, la grama será igual a la del estadio Morazán y del Chelato Uclés, no será híbrida, pero sí la misma grama natural.



Cómo la FFH puede trabajar por el fútbol menor porque se ha invertidos muchos millones en estadios para Liga Nacional, pero las menores entrenan en muy malas condiciones.

Nosotros lo que estamos haciendo es llegar a un acuerdo con las alcaldías de muchas ciudades para que ellas sean responsables de mantenerlas. Nosotros ya tenemos acuerdos firmados con algunas alcaldías para que les den mantenimiento ya que los fondos que llegan a la Federación no ajustan. Ellos pueden arreglar los terrenos.