Exclusiva con Jorge Salomón: ¿Quién será el nuevo técnico de Honduras? ¿Cuándo lo anunciarán? ¿Descartado amistoso contra Argentina?

Jorge Salomón también responde sobre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/videos/ariel-bustamante-adelanta-los-seis-europeos-en-carpeta-para-honduras-el-caso-keyrol-figueroa-y-palpita-el-premundial-AI29031436" target="_blank">Keyrol Figueroa</a></b>, el tan comentado amistoso con Argentina, aclara si Jesús Casas es el principal candidato para el banquillo de Honduras y revela la reunión que tuvo con Pedro Troglio.<br /><br /><b>LA ENTREVISTA CON JORGE SALOMÓN<br /><br />¿Nos puede contar cómo Honduras le "robó" el director deportivo a Costa Rica, ya que ellos también lo querían?</b><br />Nosotros no les robamos nada, él estaba en España, empezamos las pláticas vía zoom y luego estuvimos platicando por teléfono y llegamos a la conclusión de que era importante que viniera a Honduras. Este es un proyecto que creemos en él y que también cabía dentro de lo que él estaba buscando en su vida profesional. Él tenía opciones en varios países de América, pero las cosas se dieron y pudimos llegar a un acuerdo, pudimos platicar mucho y entender lo que estábamos haciendo todas las partes. Es una persona que viene a reorganizar la parte deportiva de la Federación y guiarnos a buscar un camino de profesionalización del fútbol de Honduras. Es un plan de acción a largo plazo, estamos pensando en eso, tiene todas las aptitudes, el conocimiento y la experiencia.<br /><br /><b>¿Qué vendrá a hacer Francis Hernández, cuáles son sus roles y hasta dónde pueden llegar sus decisiones?</b><br />En primer lugar, es el director deportivo de la Federación, él puede participar en todos los temas que quiera deportivos de la Federación y hay campos que son prioritarios. Su plan de trabajo lo va a ir adaptando, tanto de abajo hasta Selección mayor, fútbol femenino, escuela de entrenadores... No nos podemos comer el pastel en una sola cortada, poco a poco vamos a ir repartiendo las funciones.<br /><br /><b>Además de ser el encargado de elegir al entrenador, ¿tendrá él la potestad de incidir en una convocatoria o incluso en la parte táctica? ¿Cuáles serán sus funciones específicas?</b><br />Él va a poder sentarse y evaluar a todo el personal de la Federación, a los técnicos que están en las selecciones juveniles, trabajar en equipo, evaluar todo lo que se está haciendo y en qué se puede mejorar, lógicamente esperamos que de él salgan las propuestas de director técnico de la Selección mayor y discutirlas con la Comisión de Selecciones y el Comité Ejecutivo para ver cuáles son las mejores opciones, lógicamente. Él como especialista nos puede dar sus opiniones para que nosotros podamos tener una toma de decisiones más puntual y desde un punto de vista más deportivo, que sea integral. Él va a participar en todas las decisiones, el director deportivo estará con el técnico, colaborar con él en todas las cosas como un director deportivo lo tiene que hacer, el técnico es el responsable de su equipo, él no tiene nada que ver con las alineaciones, ese es trabajo de los entrenadores.<br /><br /><b>¿A cuánto tiempo le apunta con este nuevo proyecto?</b><br />Debería durar mínimo cuatro años. El fútbol en los últimos 10 o 12 años ha sufrido transiciones a nivel mundial y nosotros tenemos que meternos en esa transición y parte de esto es tener a alguien que ya lo sabe hacer, que sabe cómo hacerlo y que nos guíe a nosotros.