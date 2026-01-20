Francis Hernández revela todo: la decisión de llegar a Honduras, anécdota con Yamal y el proyecto que tiene: "No creo en las edades"

Francis Hernández, nuevo director deportivo de la Selección de Honduras, lo ha contado todo en una entrevista en exclusiva con la Federación de Fútbol que fue liderada por Edwin Banegas. El español reveló cómo aceptó la oferta por Honduras, el proyecto que tiene con los jóvenes para la selección Mayor y que su objetivo principal es clasificarse al Mundial 2030.

Por otro lado, también sorprendió a todos al contar en que equipo jugó, y la manera de cómo convenció a Yamal para que eligiera a España y no a Marruecos.

ENTREVISTA DE FRANCIS HERNÁNDEZ CON LA FEDERACIÓN DE HONDURAS

RETO QUE ILUSIONA Es un proyecto ilusionante, magnifico. Lo tomo como un reto personal y vengo a sumar a este nuevo camino que vamos a diseñar con los objetivos que tenemos claros para el futuro y deseando comenzar esta nueva etapa. ¿Cómo acepta la oferta de Honduras? ¿Qué le convenció? Sí estoy acá es porque quiero estar acá. Da igual lo que exista o no exista. El presidente me llamó junto a su gente de confianza para contarme el proyecto que desea la federación para el Mundial 2030 y la verdad que este me cautivo. Para mí fue importante esta oferta tras recibir un duro palo con la no clasificación al Mundial 2026 y la verdad que me he sentido muy contento con la federación y las persona que la integran. ¿Qué sedujó a Francis de un país centroamericano? Vengo de una feederación a nivel mundial, con muchos recursos, con grandiosos jugadores y con buenos profesionales a nivel formativo, pero esto para mí es un reto personal. Es un país que tiene muchas ganas e ilusión, esta es la base de cualquier proyecto y la persona que lidero ese mensaje fue el presidente. El gran culpable positivo fue Jorge Salomón.

¿Quién es Francis Hernández?

Francis es una persona normal, es una persona que pues ha tratado hasta el momento de hacer su trabajo en los lugares que ha estado de manera honesta, con dedicación, con ilusión, algo que va muy relacionado con mi personalidad, soy bastante pasional, bueno y cuando me ilusiono por algo pues voy de verdad. Entonces pues este es el caso, me he encontrado con un proyecto y unas ganas de hacer cosas y trabajar con los recursos que dispone esta federación, que es una federación humilde por los cuales pues estoy aquí con toda la ilusión del mundo.

Del mismo modo, estoy dispuesto a trabajar, a poner todo mi empeño y todas mis ganas y profesionalidad para que este proyecto insisto diseñando un camino correcto pues pueda dar sus frutos en ese año 2030 y para eso hay que trabajar mucho antes y crear una previa al objetivo de selección absoluta que nos ayude en ese último año previo a la clasificación para el mundial.

LOS GRANDES RESULTADOS EN ESPAÑA Es cierto que en España estos años hemos obtenido muy buenos resultados en grandísima medida por el indiscutible nivel deportivo de los jugadores, eso es indiscutible. A partir de ahí los profesionales que hemos rodeado, lo que hemos tratado de desempeñar es poder llevar a cabo un trabajo durante años donde diseñáramos un proyecto con un camino correcto, es decir, yo por supuesto que creo en los resultados porque al final los resultados es lo que le da sentido al trabajo, pero creo mucho más en el camino previo porque el camino previo es lo que consigue minimizar las cuestiones que no dependen de uno mismo, entonces este proyecto al que lógicamente me he subido.

Mi idea es tener una gran estructura tanto en categorías inferiores que al final son el fruto futuro de la selección absoluta, como el hecho de generar una herencia y un legado a la federación el día que ya no estemos aquí, finalizando lógicamente con la consecución del objetivo claro que podemos marcarnos que no es otro que el de clasificarnos para el mundial 2030.

¿DE DÓNDE ES FRANCIS? Granada es mi ciudad, cierto es que nací en Córdoba, pero uno dice o yo entiendo que uno es de donde se hace, no de donde nace, cierto es que le tengo un cariño inmenso a Córdoba que fue la ciudad que me vio nacer, pero yo he crecido durante años en Granada con lo cual me siento granadino y bueno pues es una tierra maravillosa, a la cual desde aquí invito a cualquier hondureño a que pueda visitar algún día porque es una ciudad maravillosa y espectacular la verdad.



¿Fuiste futbolista? De hecho acabé mi carrera deportiva en el primer equipo de mi ciudad durante 5 años, tuve la suerte de ser el capitán en los últimos años y bueno pues una etapa magnífica que me enseñó muchísimas cosas para poder desarrollarme posteriormente a nivel profesional en distintas facetas del futbol y del deporte que es a lo que durante años me he dedicado. ¿Cuántos años jugaste? Pues bueno yo empecé a jugar al futbol a los 8 años en categorías inferiores del Granada Club de Futbol y pronto con 16 años me firmó el Valencia Club de Fútbol y bueno ya hice un recorrido durante 8-9 años por distintos equipos de España hasta que volví insisto con 25 años al primer equipo de mi ciudad y lo pude representar hasta que ya decidimos parar y empezar. Aproximadamente me retiré joven a los 30 y tuve ciertas experiencias negativas con las lesiones y bueno los últimos dos años fueron duros y ya decidí parar y abrirme camino profesionalmente hablando en otras facetas y hasta hoy.

¿En qué momento entendiste que tu camino en el futbol ya no pasaba solo por jugar sino por construir, por organizar y por liderar procesos? Bueno yo me di cuenta durante mi trayectoria de jugador que me apasionaba este mundo y bueno traté de conocer mis debilidades y valorar mis fortalezas para poder abrirme un camino y decidí de esa forma pues dedicarme a la gestión mediante la creación de una empresa a nivel privado y durante años pues de gestión deportiva, gestión de instalaciones deportivas, realización y desarrollo de eventos, marketing y publicidad, asesoramiento deportivo o sea hicimos muchísimas cosas relacionadas con el mundo del deporte y más concretamente del futbol. Y bueno posteriormente pues mi carrera pasó a tratar de algún modo a ayudar en las etapas formativas a chicos jóvenes dentro del mundo del fútbol y bueno pues luego también tuve la oportunidad de estar dentro de un cuerpo técnico de futbol profesional, también en el Granada Club de Fútbol ser miembro de ese cuerpo técnico y hasta que en 2018 pues en la Federación Española de Futbol apostaron por mí y creyeron en mi perfil y bueno y he podido desarrollar estos casi seis años y medio profesionalmente hablando pues que han sido los más bonitos de mi vida porque me he sentido un privilegiado tener la oportunidad de trabajar con la gente que me ha rodeado en la Federación Española de Futbol EL APRENDIZAJE EN EL FÚTBOL El mundo del fútbol es un aprendizaje continuo, cualquier experiencia vivida estamos en la obligación de nutrirnos de ella y es lo que nos hace diseñar nuestra carrera profesional y yo he tratado de hacerlo con toda la humildad que he podido y por suerte ha salido todo muy bien.(18:19) Dentro de esa humildad que se denota, cuéntanos por qué hay cosas que uno ve superficialmente y quisiera tener un poquito más de acceso, de intimidad con esas personalidades del fútbol élite o elite como le dicen otros, en el caso particular tuyo con Luis de la Fuente y todas estas personalidades en el alcance de esos logros. SU TRABAJO CON LUIS DE LA FUENTE, ENTRENADOR DE ESPAÑA El seleccionador de España es alguien especial para mi, es una persona que en momentos difíciles de mi vida he tenido siempre y bueno pues indudablemente le estoy enormemente agradecido y bueno pues hay un feeling especial en ese sentido y tenemos un trato muy cercano. PALMARÉS DE FRANCIS HERNÁNDEZ Hemos tenido la suerte de ganar una Eurocopa, una UEFA Nations League, una medalla de plata olímpica, una medalla de oro olímpica, un Europeo Sub-21 y un subcampeonato, dos Europeos Sub-19, es decir, han sido seis años de auténticos éxitos pero insisto me quedo con el camino, me quedo con la forma en la que hemos trabajado y bueno hubo un momento pues que fue muy importante en la federación. ¿Qué te dejaron esos procesos en términos de convicción, coherencia, trabajo, paciencia para construir un proyecto? Bueno pues insisto, muy buenos futbolistas tratándole de diseñar un camino correcto, una buena formación y muchas herramientas, luego hay muchos matices que serían, podríamos estar horas y horas hablando de ellos, un buen departamento de scouting que creamos, un departamento de análisis, un departamento de autorización de información para los jugadores, un almacenamiento masivo de información para que el día que nos fuéramos de la federación ese legado y esa herencia permaneciera en la federación. Este proyecto que comienza aquí en Honduras no es un proyecto ni de Francis Hernández ni del seleccionador absoluto que venga, es un proyecto de Honduras, es un proyecto país, es un proyecto de la gente y eso lo tiene que entender todo profesional que venga aquí y yo lo único que voy a hacer es sumar y tratar de diseñar el camino más correcto posible dentro de mi experiencia para que este proyecto sea un proyecto de la gente y un proyecto por supuesto de la federación y de las personas que están liderando ahora mismo la federación desde el presidente Salomón hasta todo el comité de selecciones. Yo estoy encantado de poder venir y sumar a ello, lógicamente todo proceso requiere de tiempo pero insisto, si somos capaces de diseñar un camino correcto, un camino honesto, un camino ordenado, un camino bien estructurado donde dentro de la humildad de esta federación seamos capaces de aportar herramientas a los futbolistas tanto en edad formativa como a nivel de selección mayor estoy convencido de que conseguiremos el objetivo que nos vamos a marcar.

Francis, cuéntanos la historia de Lamine Yamal Bueno, pues cuando hay jugadores que tienen la posibilidad de representar a más de una federación porque tienen más de una nacionalidad, pues lógicamente el jugador tiene la decisión de elegir. Yo en aquel momento hice mi trabajo tratando de transmitir a Lamine y a su familia una reunión muy personal que mantuvimos por el proyecto de selección española que teníamos para él en el presente y en el futuro y bueno, pues conseguimos que Lamine se decantara por representar a España y no a Marruecos. Bueno, orgulloso de hacer mi trabajo, pero sobre todo orgulloso de que Lamine pudiera decidir representar a la 'Roja' y que fuera partícipe de todos estos éxitos que están sucediendo en la selección absoluta de España.