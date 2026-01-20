Francis Hernández revela todo: la decisión de llegar a Honduras, anécdota con Yamal y el proyecto que tiene: "No creo en las edades"

<b>¿Fuiste futbolista?</b>De hecho acabé mi carrera deportiva en el primer equipo de mi ciudad durante 5 años, tuve la suerte de ser el capitán en los últimos años y bueno pues una etapa magnífica que me enseñó muchísimas cosas para poder desarrollarme posteriormente a nivel profesional en distintas facetas del futbol y del deporte que es a lo que durante años me he dedicado.<b>¿Cuántos años jugaste?</b>Pues bueno yo empecé a jugar al futbol a los 8 años en categorías inferiores del Granada Club de Futbol y pronto con 16 años me firmó el Valencia Club de Fútbol y bueno ya hice un recorrido durante 8-9 años por distintos equipos de España hasta que volví insisto con 25 años al primer equipo de mi ciudad y lo pude representar hasta que ya decidimos parar y empezar. Aproximadamente me retiré joven a los 30 y tuve ciertas experiencias negativas con las lesiones y bueno los últimos dos años fueron duros y ya decidí parar y abrirme camino profesionalmente hablando en otras facetas y hasta hoy.