¿Qué relación tiene con Yamal? Este sería el nuevo director deportivo de la Selección de Honduras y revelan su función

“Se ha estado trabajando en buscar un perfil de altísimo nivel para ser el nuevo director deportivo que se haga cargo de la elección del nuevo director técnico y se haga cargo de la planificación estratégica junto a la gestión y sea un enlace con el comité ejecutivo y comisiones de selecciones”, inició diciendo Mejía en <i>TVC</i>. El federativo añadió que el director deportivo podrá “discutir una convocatoria con un técnico y pueda preguntar por qué pone a un jugador o por qué pone a otro, normalmente los directivos no hacen eso. Esa persona tiene que tener un perfil altísimo para que un técnico lo vea como igual o superior. Creemos que ya tenemos bastante avanzado y con toda seguridad haremos el anuncio en esta semana”.