¡Habemus presidente! Daniel Otero es el nuevo jerarca de Marathón para el período 2026-2028: esta es su junta directiva

El empresario tomará las riendas del Monstruo Verde luego de la muerte de Orinson Amaya: esta es su junta directiva.

    Daniel Otero es el nuevo presidente del Marathón para el periodo 2026-2028 respectivamente.
2026-01-19

El Club Deportivo Marathón inicia una nueva etapa institucional con la designación de Daniel Alberto Otero Muñoz como presidente ejecutivo para el período 2026-2028, en una directiva que surge tras el repentino fallecimiento de Orinson Amaya, ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025, hecho que enlutó al fútbol hondureño.

La conformación de la nueva junta directiva se dio en un ambiente de consenso, luego de que Aracely García de Amaya, esposa del extinto dirigente, propusiera la estructura que finalmente fue aprobada al no existir oposición alguna por parte de los votantes.

Otero, quien durante años trabajó de manera cercana con Orinson Amaya —aunque desde un perfil más discreto—, toma ahora las riendas del club verdolaga para los próximos dos años, según lo acordado en la asamblea realizada este lunes.

Uno de los puntos destacados es la continuidad de Mario René Berríos como vicepresidente deportivo, pese a que su contrato estaba por finalizar y su permanencia había estado en duda en los últimos días, pero finalmente se decidió que el exfutbolista permanezca en la directiva.

Marathón se prepara para encarar el Clausura 2026, luego de haber sido subcampeón del Apertura 2025, torneo que coincidió con el centenario del club y que terminó marcado por la pérdida de su presidente, Orinson Amaya (QEPD).

Lejos de detenerse, el Monstruo Verde ya comenzó a reforzarse con las incorporaciones de Carlos ‘Chuy’ Pérez, Maylor Núñez y Brayan Moya, estos dos últimos procedentes del Real España. Por otro lado, también perdieron al panameño Iván Anderson.

JUNTA DIRECTIVA DE MARATHÓN 2026-2028

Presidente ejecutivo: Daniel Alberto Otero Muñoz

Vicepresidente ejecutivo: Alberto Galo Castellón

Segundo Vicepresidente ejecutivo: Arturo Bendaña Pinel

Tercer vicepresidente ejecutivo: Rolando Peña Rivera

Vicepresidente financiero: Eduardo Lontero Montoya

Vicepresidente administrativo: Daniel Alberto Otero Róbelo

Vicepresidente Deportivo: Mario René Berrios

Vicepresidente de desarrollo institucional: Erick Fernández Rosenthal

Vicepresidente Director de Mercadeo: Mario Alejandro Faraj

Vicepresidente Director de Comunicaciones: Cristian Cousin Inestroza

Vicepresidente Director legal: Rodolfo Bueso

Vicepresidente Director de fuerzas básicas: Sergio Adonay Cruz

Vicepresidente Director de infraestructura: Óscar Arnaldo López

Fiscal: Julio Montes Valladares

Fiscal adjunto: José Antonio Rivera Matute

Tesorero: Constantino Marinakys Cedillo

Secretario general: Roque Pascua

Secretario adjunto: Héctor Bueso

Vocal 1: Aracely García de Amaya

