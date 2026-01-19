¡Habemus presidente! Daniel Otero es el nuevo jerarca de Marathón para el período 2026-2028: esta es su junta directiva

El Club Deportivo Marathón inicia una nueva etapa institucional con la designación de Daniel Alberto Otero Muñoz como presidente ejecutivo para el período 2026-2028, en una directiva que surge tras el repentino fallecimiento de Orinson Amaya, ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025, hecho que enlutó al fútbol hondureño. La conformación de la nueva junta directiva se dio en un ambiente de consenso, luego de que Aracely García de Amaya, esposa del extinto dirigente, propusiera la estructura que finalmente fue aprobada al no existir oposición alguna por parte de los votantes.

Otero, quien durante años trabajó de manera cercana con Orinson Amaya —aunque desde un perfil más discreto—, toma ahora las riendas del club verdolaga para los próximos dos años, según lo acordado en la asamblea realizada este lunes. Uno de los puntos destacados es la continuidad de Mario René Berríos como vicepresidente deportivo, pese a que su contrato estaba por finalizar y su permanencia había estado en duda en los últimos días, pero finalmente se decidió que el exfutbolista permanezca en la directiva. Marathón se prepara para encarar el Clausura 2026, luego de haber sido subcampeón del Apertura 2025, torneo que coincidió con el centenario del club y que terminó marcado por la pérdida de su presidente, Orinson Amaya (QEPD).

Lejos de detenerse, el Monstruo Verde ya comenzó a reforzarse con las incorporaciones de Carlos ‘Chuy’ Pérez, Maylor Núñez y Brayan Moya, estos dos últimos procedentes del Real España. Por otro lado, también perdieron al panameño Iván Anderson.

JUNTA DIRECTIVA DE MARATHÓN 2026-2028