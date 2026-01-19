¡Habemus presidente! Daniel Otero es el nuevo jerarca de Marathón para el período 2026-2028: esta es su junta directiva

El <b>Club Deportivo Marathón </b>inicia una nueva etapa institucional con la designación de <b>Daniel Alberto Otero Muñoz </b>como presidente ejecutivo para el período 2026-2028, en una directiva que surge tras el repentino fallecimiento de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/fallece-orinson-amaya-presidente-marathon-52-anos-edad-infarto-san-pedro-sula-CL28451704" target="_blank">Orinson Amaya</a></b>, ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025, hecho que enlutó al fútbol hondureño.La conformación de la nueva junta directiva se dio en un ambiente de consenso, luego de que <b>Aracely García </b>de Amaya, esposa del extinto dirigente, propusiera la estructura que finalmente fue aprobada al no existir oposición alguna por parte de los votantes.